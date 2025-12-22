5 receitas de drinks refrescantes para fazer em casa e celebrar o verão

Com a proximidade do verão e a alta das temperaturas, a busca por bebidas refrescantes se torna uma prioridade. Para quem deseja celebrar a estação em casa, preparar drinks fáceis e saborosos é a solução perfeita. As opções vão de coquetéis clássicos a versões sem álcool, garantindo uma alternativa para todos os gostos.

Reunimos cinco receitas práticas que não exigem grande habilidade ou ingredientes difíceis de encontrar. A ideia é usar o que você já tem em casa ou pode comprar facilmente no mercado mais próximo. Confira as sugestões para se refrescar nos dias mais quentes do ano. Lembre-se que, para uma experiência completa, todas as bebidas devem ser servidas bem geladas.

Gin tônica com pepino

Um clássico que nunca sai de moda e ganha um toque especial de frescor. A combinação do gin com o sabor leve do pepino é ideal para um fim de tarde.

Ingredientes:

50 ml de gin

150 ml de água tônica

3 fatias finas de pepino

Gelo a gosto

Modo de preparo: em uma taça grande, adicione bastante gelo. Despeje o gin e complete com a água tônica lentamente para preservar o gás. Finalize com as fatias de pepino, mexendo suavemente para incorporar os sabores. Para variar, experimente decorar com um ramo de alecrim ou bagas de zimbro.

Mojito tradicional

Direto de Cuba, o mojito é uma bebida vibrante e aromática. O segredo está em macerar levemente as folhas de hortelã para liberar seus óleos essenciais sem amargar o drink.

Ingredientes:

50 ml de rum branco

1 colher de sopa de açúcar

Suco de meio limão (ou 1 limão Tahiti pequeno)

10 folhas de hortelã

Água com gás para completar

Gelo

Modo de preparo: em um copo alto, coloque o açúcar e as folhas de hortelã. Macere suavemente com um socador. Adicione o suco de limão e misture. Acrescente o rum e o gelo, e complete com a água com gás. Decore com um ramo de hortelã. A quantidade de açúcar pode ser ajustada a gosto.

Caipirinha de limão

A bebida mais brasileira da lista não poderia ficar de fora. Simples e potente, a caipirinha de limão é a cara do verão e agrada a quase todos os paladares.

Ingredientes:

1 limão taiti

50 ml de cachaça

2 colheres de sopa de açúcar

Gelo picado

Modo de preparo: corte o limão em rodelas ou cubos, retirando o miolo branco para não amargar. Em um copo baixo, amasse o limão com o açúcar. Acrescente a cachaça e o gelo picado, misturando bem antes de servir. A doçura também pode ser ajustada conforme sua preferência.

Aperol spritz

Com sua cor laranja vibrante, o Aperol Spritz se tornou um símbolo de encontros descontraídos. É leve, borbulhante e com um sabor que equilibra o doce e o amargo.

Ingredientes:

3 partes de prosecco (90 ml)

2 partes de Aperol (60 ml)

1 parte de água com gás (30 ml)

1 fatia de laranja

Gelo

Modo de preparo: encha uma taça de vinho com gelo. Adicione o prosecco, depois o Aperol e, por último, a água com gás. Decore com uma fatia de laranja e sirva imediatamente.

Limonada suíça cremosa (sem álcool)

Uma versão sofisticada e sem álcool da limonada tradicional. A cremosidade do leite condensado transforma a bebida em uma sobremesa líquida e muito refrescante.

Ingredientes:

2 limões grandes

1 litro de água gelada

4 colheres de sopa de leite condensado

Açúcar ou adoçante a gosto

Gelo

Modo de preparo: lave bem os limões e corte as extremidades. Pique em quatro partes e bata no liquidificador com a água por cerca de 30 segundos. Coe o suco, descarte os resíduos e volte o líquido para o liquidificador. Adicione o leite condensado, o gelo e o açúcar, batendo novamente até ficar cremoso.

