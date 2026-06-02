5 receitas de drinks fáceis para fazer no Dia dos Namorados

Planejar um jantar especial em casa não precisa ser complicado. Para criar uma atmosfera única e surpreender quem você ama, um bom drink pode ser o toque que faltava. Você não precisa de habilidades de um mixologista profissional para preparar coquetéis que são, ao mesmo tempo, elegantes e saborosos, ideais para um brinde a dois.

Com poucos ingredientes e um passo a passo simples, é possível transformar uma noite comum em uma celebração. Separamos cinco receitas que vão impressionar e tornar o momento ainda mais memorável.

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Gin Tônica com Morango e Pimenta Rosa

Uma variação do clássico que agrada pelo visual e pelo sabor. A combinação do doce da fruta com o leve ardido da pimenta cria uma experiência surpreendente.

50 ml de gin (do tipo London Dry é uma ótima escolha)

150 ml de água tônica

3 morangos frescos fatiados

5 grãos de pimenta rosa

Gelo a gosto

Em uma taça grande, adicione bastante gelo. Coloque os morangos fatiados e os grãos de pimenta rosa. Despeje o gin e complete com a água tônica lentamente para preservar o gás. Mexa suavemente com uma colher e sirva.

Kir Royal

Este coquetel é sinônimo de sofisticação e é incrivelmente simples de fazer. Perfeito para um brinde antes do jantar ou para acompanhar uma sobremesa leve.

15 ml de licor de cassis (groselha preta)

135 ml de espumante brut gelado

1 framboesa ou cereja para decorar (opcional)

Em uma taça do tipo flûte, coloque primeiro o licor de cassis. Em seguida, complete com o espumante bem gelado, inclinando a taça para não formar muita espuma. Se desejar, adicione uma framboesa para decorar.

Moscow Mule

Refrescante e com um toque picante, este drink é servido tradicionalmente em uma caneca de cobre, que ajuda a manter a bebida gelada por mais tempo, mas fica ótimo em qualquer copo alto.

50 ml de vodka

100 ml de ginger ale (refrigerante de gengibre)

25 ml de suco de limão fresco

1 fatia de limão e um ramo de hortelã para decorar

Gelo

Encha a caneca ou o copo com gelo. Adicione a vodka e o suco de limão. Complete com a ginger ale e mexa levemente. Decore com a fatia de limão e o ramo de hortelã.

Mocktail Cítrico com Hortelã

Para quem prefere uma opção sem álcool, este mocktail é vibrante e cheio de sabor, provando que um bom drink não precisa ter álcool para ser especial.

100 ml de água com gás ou soda

50 ml de suco de laranja natural

25 ml de suco de limão

Folhas de hortelã fresca

1 colher de chá de mel ou agave (opcional)

1 rodela de laranja para decorar

Em um copo alto com gelo, amasse levemente algumas folhas de hortelã no fundo para liberar o aroma. Adicione os sucos de laranja e limão e o mel, se for usar. Misture bem, complete com a água com gás e decore com a rodela de laranja.

Bellini Clássico

Um coquetel italiano que combina a doçura do pêssego com a acidez do espumante. É leve, frutado e perfeito para ocasiões românticas.

90 ml de purê de pêssego branco (pode ser feito com pêssegos frescos batidos e coados, ou usar purês prontos)

60 ml de espumante prosecco gelado (ou o suficiente para completar a taça)

1 fatia de pêssego para decorar (opcional)

Coloque o purê de pêssego no fundo de uma taça flûte. Despeje o prosecco gelado lentamente por cima, mexendo com cuidado para misturar os ingredientes. Decore com uma fatia fina de pêssego na borda da taça antes de servir.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.