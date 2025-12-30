Como preparar 5 drinks incríveis e fáceis com gin para o Ano Novo

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

O gin se consolidou como uma das bebidas favoritas para encontros e celebrações em casa. Versátil e refrescante, ele é a base para coquetéis que vão dos clássicos aos mais modernos, agradando a diferentes paladares. O melhor de tudo é que não é preciso ser um bartender profissional para preparar drinks surpreendentes.

Com alguns ingredientes básicos e um pouco de criatividade, é possível transformar sua sala em um bar particular. A chave para um bom coquetel está no equilíbrio dos sabores e na qualidade dos ingredientes. Por isso, separamos cinco receitas fáceis e deliciosas para você experimentar.

Gin Tônica Clássica

Um clássico que nunca sai de moda, perfeito pela sua simplicidade e sabor refrescante. O segredo está em usar bastante gelo para manter a bebida gelada sem diluir rapidamente.

50 ml de gin

150 ml de água tônica

1 fatia de limão siciliano ou tahiti

Gelo à vontade

Encha um copo alto ou uma taça com bastante gelo. Adicione o gin e complete com a água tônica lentamente. Finalize com a fatia de limão para decorar e perfumar.

Dica: A proporção de gin para tônica pode variar conforme o seu gosto. A receita acima (1:3) é mais suave. Para um sabor mais intenso, experimente a proporção 1:2, usando 100 ml de água tônica.

Negroni

Para quem prefere um sabor mais amargo e complexo, o Negroni é uma escolha sofisticada. É um drink forte e encorpado, ideal para ser apreciado com calma.

30 ml de gin

30 ml de Campari

30 ml de vermute rosso

1 fatia de laranja

Gelo

Em um copo baixo, coloque uma pedra de gelo grande. Adicione o gin, o Campari e o vermute. Mexa suavemente com uma colher para misturar os ingredientes. Decore com a fatia de laranja.

Tom Collins

Leve, cítrico e muito refrescante, o Tom Collins é uma ótima opção para dias quentes. Sua preparação é simples e o resultado é um drink equilibrado e fácil de beber.

60 ml de gin

30 ml de suco de limão siciliano fresco

15 ml de xarope de açúcar

Água com gás para completar

Gelo

Em uma coqueteleira com gelo, bata o gin, o suco de limão e o xarope de açúcar. Coe a mistura para um copo alto com gelo novo. Complete com água com gás e decore com uma fatia de limão.

Fitzgerald

Um drink elegante que equilibra o doce, o cítrico e o amargo de forma harmoniosa. É uma alternativa menos comum, mas que certamente vai impressionar pela sua complexidade de sabor.

50 ml de gin

25 ml de suco de limão siciliano

20 ml de xarope de açúcar

2 gotas de Angostura bitters

Gelo

Bata todos os ingredientes em uma coqueteleira com gelo. Coe a mistura para uma taça de coquetel previamente gelada. Decore com uma casca de limão.

Gin com Morango e Manjericão

Uma combinação moderna e aromática, perfeita para quem gosta de sabores frutados e herbais. A receita é visualmente atraente e muito saborosa, ideal para festas.

50 ml de gin

3 morangos frescos

4 folhas de manjericão

150 ml de água tônica

Gelo

Em um copo, macere levemente os morangos com as folhas de manjericão. Encha o copo com gelo. Adicione o gin e complete com a água tônica. Mexa suavemente para incorporar os sabores.

