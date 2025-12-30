Assine
Como preparar 5 drinks incríveis e fáceis com gin para o Ano Novo

A bebida que começa com 'G' é uma das mais populares do momento; aprenda receitas clássicas e modernas para surpreender seus amigos nas festas

Iris Aguiar
Iris Aguiar
Repórter
Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.
30/12/2025 14:09 - atualizado em 30/12/2025 14:09

Descubra a versatilidade do gin com coquetéis criativos e saborosos, ideais para transformar sua casa em um bar particular crédito: iStock

O gin se consolidou como uma das bebidas favoritas para encontros e celebrações em casa. Versátil e refrescante, ele é a base para coquetéis que vão dos clássicos aos mais modernos, agradando a diferentes paladares. O melhor de tudo é que não é preciso ser um bartender profissional para preparar drinks surpreendentes.

Com alguns ingredientes básicos e um pouco de criatividade, é possível transformar sua sala em um bar particular. A chave para um bom coquetel está no equilíbrio dos sabores e na qualidade dos ingredientes. Por isso, separamos cinco receitas fáceis e deliciosas para você experimentar.

Gin Tônica Clássica

Um clássico que nunca sai de moda, perfeito pela sua simplicidade e sabor refrescante. O segredo está em usar bastante gelo para manter a bebida gelada sem diluir rapidamente.

  • 50 ml de gin

  • 150 ml de água tônica

  • 1 fatia de limão siciliano ou tahiti

  • Gelo à vontade

  1. Encha um copo alto ou uma taça com bastante gelo.

  2. Adicione o gin e complete com a água tônica lentamente.

  3. Finalize com a fatia de limão para decorar e perfumar.

Dica: A proporção de gin para tônica pode variar conforme o seu gosto. A receita acima (1:3) é mais suave. Para um sabor mais intenso, experimente a proporção 1:2, usando 100 ml de água tônica.

Negroni

Para quem prefere um sabor mais amargo e complexo, o Negroni é uma escolha sofisticada. É um drink forte e encorpado, ideal para ser apreciado com calma.

  • 30 ml de gin

  • 30 ml de Campari

  • 30 ml de vermute rosso

  • 1 fatia de laranja

  • Gelo

  1. Em um copo baixo, coloque uma pedra de gelo grande.

  2. Adicione o gin, o Campari e o vermute.

  3. Mexa suavemente com uma colher para misturar os ingredientes.

  4. Decore com a fatia de laranja.

Tom Collins

Leve, cítrico e muito refrescante, o Tom Collins é uma ótima opção para dias quentes. Sua preparação é simples e o resultado é um drink equilibrado e fácil de beber.

  • 60 ml de gin

  • 30 ml de suco de limão siciliano fresco

  • 15 ml de xarope de açúcar

  • Água com gás para completar

  • Gelo

  1. Em uma coqueteleira com gelo, bata o gin, o suco de limão e o xarope de açúcar.

  2. Coe a mistura para um copo alto com gelo novo.

  3. Complete com água com gás e decore com uma fatia de limão.

Fitzgerald

Um drink elegante que equilibra o doce, o cítrico e o amargo de forma harmoniosa. É uma alternativa menos comum, mas que certamente vai impressionar pela sua complexidade de sabor.

  • 50 ml de gin

  • 25 ml de suco de limão siciliano

  • 20 ml de xarope de açúcar

  • 2 gotas de Angostura bitters

  • Gelo

  1. Bata todos os ingredientes em uma coqueteleira com gelo.

  2. Coe a mistura para uma taça de coquetel previamente gelada.

  3. Decore com uma casca de limão.

Gin com Morango e Manjericão

Uma combinação moderna e aromática, perfeita para quem gosta de sabores frutados e herbais. A receita é visualmente atraente e muito saborosa, ideal para festas.

  • 50 ml de gin

  • 3 morangos frescos

  • 4 folhas de manjericão

  • 150 ml de água tônica

  • Gelo

  1. Em um copo, macere levemente os morangos com as folhas de manjericão.

  2. Encha o copo com gelo.

  3. Adicione o gin e complete com a água tônica.

  4. Mexa suavemente para incorporar os sabores.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.





