Como preparar 5 drinks incríveis e fáceis com gin para o Ano Novo
A bebida que começa com 'G' é uma das mais populares do momento; aprenda receitas clássicas e modernas para surpreender seus amigos nas festas
O gin se consolidou como uma das bebidas favoritas para encontros e celebrações em casa. Versátil e refrescante, ele é a base para coquetéis que vão dos clássicos aos mais modernos, agradando a diferentes paladares. O melhor de tudo é que não é preciso ser um bartender profissional para preparar drinks surpreendentes.
Com alguns ingredientes básicos e um pouco de criatividade, é possível transformar sua sala em um bar particular. A chave para um bom coquetel está no equilíbrio dos sabores e na qualidade dos ingredientes. Por isso, separamos cinco receitas fáceis e deliciosas para você experimentar.
Gin Tônica Clássica
Um clássico que nunca sai de moda, perfeito pela sua simplicidade e sabor refrescante. O segredo está em usar bastante gelo para manter a bebida gelada sem diluir rapidamente.
-
50 ml de gin
-
150 ml de água tônica
-
1 fatia de limão siciliano ou tahiti
-
Gelo à vontade
-
Encha um copo alto ou uma taça com bastante gelo.
-
Adicione o gin e complete com a água tônica lentamente.
-
Finalize com a fatia de limão para decorar e perfumar.
Dica: A proporção de gin para tônica pode variar conforme o seu gosto. A receita acima (1:3) é mais suave. Para um sabor mais intenso, experimente a proporção 1:2, usando 100 ml de água tônica.
Negroni
Para quem prefere um sabor mais amargo e complexo, o Negroni é uma escolha sofisticada. É um drink forte e encorpado, ideal para ser apreciado com calma.
-
30 ml de gin
-
30 ml de Campari
-
30 ml de vermute rosso
-
1 fatia de laranja
-
Gelo
-
Em um copo baixo, coloque uma pedra de gelo grande.
-
Adicione o gin, o Campari e o vermute.
-
Mexa suavemente com uma colher para misturar os ingredientes.
-
Decore com a fatia de laranja.
Tom Collins
Leve, cítrico e muito refrescante, o Tom Collins é uma ótima opção para dias quentes. Sua preparação é simples e o resultado é um drink equilibrado e fácil de beber.
-
60 ml de gin
-
30 ml de suco de limão siciliano fresco
-
15 ml de xarope de açúcar
-
Água com gás para completar
-
Gelo
-
Em uma coqueteleira com gelo, bata o gin, o suco de limão e o xarope de açúcar.
-
Coe a mistura para um copo alto com gelo novo.
-
Complete com água com gás e decore com uma fatia de limão.
Fitzgerald
Um drink elegante que equilibra o doce, o cítrico e o amargo de forma harmoniosa. É uma alternativa menos comum, mas que certamente vai impressionar pela sua complexidade de sabor.
-
50 ml de gin
-
25 ml de suco de limão siciliano
-
20 ml de xarope de açúcar
-
2 gotas de Angostura bitters
-
Gelo
-
Bata todos os ingredientes em uma coqueteleira com gelo.
-
Coe a mistura para uma taça de coquetel previamente gelada.
-
Decore com uma casca de limão.
Gin com Morango e Manjericão
Uma combinação moderna e aromática, perfeita para quem gosta de sabores frutados e herbais. A receita é visualmente atraente e muito saborosa, ideal para festas.
-
50 ml de gin
-
3 morangos frescos
-
4 folhas de manjericão
-
150 ml de água tônica
-
Gelo
-
Em um copo, macere levemente os morangos com as folhas de manjericão.
-
Encha o copo com gelo.
-
Adicione o gin e complete com a água tônica.
-
Mexa suavemente para incorporar os sabores.
