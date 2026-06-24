A culinária do Peru vai muito além do ceviche: 5 pratos para provar

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Pensar na gastronomia do Peru quase sempre nos leva ao ceviche. O prato de peixe cru marinado em limão ganhou o mundo, mas ele é apenas a porta de entrada para um universo de sabores muito mais amplo e complexo. A culinária peruana é um reflexo de sua história, com uma fusão de ingredientes nativos dos Andes, técnicas espanholas e influências de imigrantes africanos, chineses e japoneses.

O resultado é uma das cozinhas mais diversificadas e premiadas do planeta, reconhecida repetidamente como o 'Melhor Destino Culinário do Mundo'. Sair do óbvio e explorar outras receitas é descobrir a verdadeira alma do país através do paladar. Separamos cinco pratos que mostram por que a comida peruana vai muito além do seu preparo mais famoso.

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Lomo Saltado

O clássico Lomo Saltado é a prova da rica fusão cultural e gastronômica peruana, mostrando a diversidade da culinária do país. Pexels

Este prato é o melhor exemplo da fusão entre as cozinhas peruana e chinesa, conhecida como "chifa". Tiras de filé mignon são salteadas em fogo alto numa panela wok com cebola roxa, tomate e pimenta. O molho leva shoyu e vinagre, criando um sabor agridoce e defumado. O lomo saltado é tradicionalmente servido com batatas fritas e arroz branco, misturando tudo no mesmo prato.

Ají de Gallina

A Papa a la Huancaína, com seu molho cremoso e ingredientes frescos, é uma das entradas que destacam a riqueza da culinária peruana. Pexels

Cremoso e com uma cor amarela vibrante, este é um clássico da comida caseira peruana. O prato consiste em frango desfiado coberto por um molho espesso feito com pimenta ají amarillo, pão, leite e nozes. Apesar de levar pimenta, seu sabor é suave e complexo, não excessivamente picante. Geralmente, acompanha batatas cozidas, ovo e azeitonas pretas.

Causa Rellena

A Causa Rellena, com suas camadas coloridas e recheio cremoso, é uma entrada peruana que encanta o paladar e a visão. Pexels

Com uma apresentação que impressiona, a causa é uma espécie de terrine ou bolo de batata temperada com limão e ají amarillo. A massa amarela e macia é montada em camadas, com recheios que podem variar entre frango desfiado, atum ou frutos do mar, misturados com maionese. É um prato frio, perfeito como entrada, que equilibra acidez, cremosidade e a textura da batata.

Anticuchos de Corazón

Anticuchos de Corazón, um clássico da comida de rua afro-peruana, destaca a riqueza gastronômica do Peru. Pexels

Uma comida de rua de origem afro-peruana que conquistou os restaurantes. Os anticuchos são espetinhos de coração de boi, marinados por horas em um molho de vinagre, cominho, alho e ají panca, uma pimenta que dá cor e um sabor defumado. Grelhados na brasa, ficam macios por dentro e com uma crosta saborosa por fora. São servidos com batata cozida e um molho de pimenta.

Papa a la Huancaína

A Papa a la Huancaína é uma entrada simples e saborosa, típica da culinária peruana, perfeita para iniciar uma experiência gastronômica. iStock

Uma entrada simples, mas cheia de sabor. O prato traz batatas cozidas fatiadas, servidas sobre folhas de alface e cobertas por um molho cremoso e aveludado, o molho huancaína. A receita leva queijo fresco, ají amarillo, leite e biscoitos de água e sal para dar consistência. É finalizado com ovos cozidos e azeitonas pretas, criando um contraste de cores e sabores.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.