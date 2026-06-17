A verdadeira culinária da China: 5 pratos que você precisa provar
Esqueça o frango xadrez genérico; explore os sabores autênticos de regiões como Sichuan e Cantão e descubra a riqueza da gastronomia chinesa
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A imagem da comida chinesa no Brasil costuma ser limitada ao frango xadrez e ao rolinho primavera. Embora populares, esses pratos representam apenas uma fração da riqueza gastronômica de um país com diversas tradições culinárias regionais, cada uma com ingredientes, técnicas e sabores que contam uma história diferente.
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Explorar essa diversidade é uma viagem por texturas e temperos que vão muito além do esperado. Para ajudar a desvendar esses sabores, selecionamos cinco pratos autênticos que mostram a verdadeira cara da cozinha chinesa e que você precisa provar.
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Pato de Pequim
Originário da capital, Pequim, este é um dos pratos mais icônicos do país. O pato é assado até que a pele fique perfeitamente crocante e laqueada, enquanto a carne permanece macia e suculenta. Tradicionalmente, é servido em fatias finas para serem enroladas em pequenas panquecas com molho adocicado, cebolinha e pepino.
Mapo Tofu
Direto da província de Sichuan, famosa por sua culinária picante, o mapo tofu é uma explosão de sabor. O prato combina tofu sedoso com carne moída em um molho apimentado e aromático, feito com pimenta fermentada e grãos de pimenta de Sichuan, que provocam uma sensação única de dormência e calor na boca, conhecida como málà.
Dim Sum
Mais do que um prato, o dim sum é uma experiência social típica da região de Cantão. Trata-se de uma refeição composta por pequenas porções de iguarias cozidas no vapor ou fritas, servidas em cestos de bambu. Entre as opções mais famosas estão o har gow (trouxinha de camarão) e o siu mai (bolinho de porco e cogumelos).
Hot Pot (Hu?gu?)
Popular em toda a China, o hot pot é uma refeição interativa e comunitária. Uma panela com caldo fervente é colocada no centro da mesa, e os convidados cozinham seus próprios ingredientes, como fatias finas de carne, vegetais, cogumelos, frutos do mar e macarrão. Cada região tem sua própria versão do caldo, que pode ser suave ou extremamente picante.
Biang Biang Mian
Vindo da cidade de Xi'an, este prato se destaca pelo macarrão largo e rústico, feito à mão. O nome "biang biang" supostamente imita o som do macarrão batendo na bancada enquanto é preparado. A massa é servida com um molho simples e potente de pimenta em pó, vinagre, alho e óleo quente, resultando em uma refeição robusta e saborosa.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.