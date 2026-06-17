A verdadeira culinária da China: 5 pratos que você precisa provar

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

A imagem da comida chinesa no Brasil costuma ser limitada ao frango xadrez e ao rolinho primavera. Embora populares, esses pratos representam apenas uma fração da riqueza gastronômica de um país com diversas tradições culinárias regionais, cada uma com ingredientes, técnicas e sabores que contam uma história diferente.

Explorar essa diversidade é uma viagem por texturas e temperos que vão muito além do esperado. Para ajudar a desvendar esses sabores, selecionamos cinco pratos autênticos que mostram a verdadeira cara da cozinha chinesa e que você precisa provar.

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Pato de Pequim

Originário da capital, Pequim, este é um dos pratos mais icônicos do país. O pato é assado até que a pele fique perfeitamente crocante e laqueada, enquanto a carne permanece macia e suculenta. Tradicionalmente, é servido em fatias finas para serem enroladas em pequenas panquecas com molho adocicado, cebolinha e pepino.

Pato de Pequim, um dos pratos icônicos da capital chinesa, representa a riqueza da culinária autêntica explorada na matéria. Divulgação

Mapo Tofu

Direto da província de Sichuan, famosa por sua culinária picante, o mapo tofu é uma explosão de sabor. O prato combina tofu sedoso com carne moída em um molho apimentado e aromático, feito com pimenta fermentada e grãos de pimenta de Sichuan, que provocam uma sensação única de dormência e calor na boca, conhecida como málà.

O Mapo Tofu, especialidade de Sichuan, é um dos pratos que desvendam a riqueza e a diversidade da autêntica culinária chinesa. Axel Makhalov

Dim Sum

Mais do que um prato, o dim sum é uma experiência social típica da região de Cantão. Trata-se de uma refeição composta por pequenas porções de iguarias cozidas no vapor ou fritas, servidas em cestos de bambu. Entre as opções mais famosas estão o har gow (trouxinha de camarão) e o siu mai (bolinho de porco e cogumelos).

A experiência do dim sum, com pequenas iguarias cozidas no vapor em cestos de bambu, reflete a riqueza da culinária chinesa. IndigoLT de Getty Images Pro

Hot Pot (Hu?gu?)

Popular em toda a China, o hot pot é uma refeição interativa e comunitária. Uma panela com caldo fervente é colocada no centro da mesa, e os convidados cozinham seus próprios ingredientes, como fatias finas de carne, vegetais, cogumelos, frutos do mar e macarrão. Cada região tem sua própria versão do caldo, que pode ser suave ou extremamente picante.

Hot pot: a experiência interativa e comunitária da culinária chinesa, onde cada um cozinha seus ingredientes em caldos saborosos. kitzcorner de Getty Images Signature

Biang Biang Mian

Vindo da cidade de Xi'an, este prato se destaca pelo macarrão largo e rústico, feito à mão. O nome "biang biang" supostamente imita o som do macarrão batendo na bancada enquanto é preparado. A massa é servida com um molho simples e potente de pimenta em pó, vinagre, alho e óleo quente, resultando em uma refeição robusta e saborosa.

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A riqueza da culinária chinesa vai além do trivial, com pratos como o Biang Biang Mian que surpreendem pelo sabor e textura. Weijia Liu de Getty Images

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.