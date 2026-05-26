5 pratos que sempre aparecem nos doramas para você fazer em casa

Quem acompanha os doramas já sabe: a culinária coreana é quase uma personagem extra nas histórias. As cenas com refeições vibrantes e saborosas despertam a curiosidade e o apetite de espectadores ao redor do mundo, e no Brasil não é diferente. Para quem deseja provar esses sabores em casa, a boa notícia é que muitos pratos são mais fáceis de preparar do que parecem.

A popularidade de séries sul-coreanas transformou pratos antes desconhecidos em verdadeiros objetos de desejo. Com ingredientes que já podem ser encontrados em mercados e lojas especializadas, é possível recriar um pouco da atmosfera vista na tela. Separamos cinco receitas icônicas das produções asiáticas para você experimentar.

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Kimchi

É o acompanhamento mais famoso da Coreia do Sul e praticamente onipresente nos doramas. Feito a partir da fermentação de repolho chinês (também conhecido como acelga chinesa ou napa) com uma pasta de pimenta e outros temperos, o kimchi tem um sabor complexo, levemente ácido e picante. Ele pode ser consumido puro ou como ingrediente em pratos como o arroz frito de kimchi (kimchi bokkeumbap).

Ingredientes básicos: repolho chinês (acelga chinesa/napa), sal grosso, pimenta coreana em pó (gochugaru), nabo, alho, gengibre e molho de peixe.

Tteokbokki

Esses bolinhos de arroz cilíndricos, servidos em um molho vermelho agridoce e picante, são uma comida de rua clássica. Sua textura é o grande diferencial: macia, elástica e satisfatória ao mastigar. No universo dos doramas, o tteokbokki aparece em encontros de amigos e como um lanche rápido e reconfortante.

Ingredientes básicos: massa de arroz (tteok), pasta de pimenta coreana (gochujang), açúcar, caldo de peixe ou vegetais e cebolinha.

Bibimbap

Colorido e nutritivo, o bibimbap é uma tigela de arroz coberta com uma variedade de vegetais preparados, carne (geralmente bovina) e um ovo frito por cima. O segredo está em misturar tudo com um pouco de óleo de gergelim e gochujang antes de comer, criando uma combinação de sabores e texturas a cada garfada.

Ingredientes básicos: arroz cozido, espinafre, cenoura, broto de feijão, cogumelos, carne moída (opcional) e ovo.

Ramyeon (Lámen Coreano)

É o macarrão instantâneo que os personagens de doramas comem diretamente da panela. Diferente do lámen japonês, o ramyeon coreano costuma ser mais picante e tem um preparo ultrarrápido. Muitas vezes é servido com um ovo, fatias de queijo ou kimchi para dar um toque especial e transformar a refeição simples.

Ingredientes básicos: pacote de macarrão instantâneo coreano, ovo, cebolinha e queijo em fatias (opcional).

Frango Frito Coreano

Com uma crocância inconfundível, o frango frito coreano é um sucesso global. A técnica de fritura dupla garante uma casquinha fina e supercrocante, que depois é coberta por um molho agridoce ou apimentado. É o prato perfeito para a famosa combinação "chimaek", que significa frango (chicken) e cerveja (maekju).

Ingredientes básicos: pedaços de frango (como coxinha da asa), amido de milho, farinha de trigo, gochujang, mel e alho. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.