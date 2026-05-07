7 pratos japoneses autênticos que você precisa provar além do sushi

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A culinária japonesa conquistou o Brasil, mas a experiência muitas vezes se limita aos combinados de sushi e sashimi. Com o crescente interesse pela cultura do Japão, mergulhar em pratos autênticos que vão além do peixe cru revela um universo de sabores complexos e reconfortantes. Conhecer essas receitas é como fazer uma pequena viagem gastronômica sem sair de casa.

De caldos encorpados a panquecas salgadas, a comida japonesa do dia a dia oferece opções para todos os gostos. Apresentamos sete pratos que mostram a verdadeira diversidade dessa cozinha e que você precisa provar.

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Rámen

Rámen: um dos sete pratos que exemplificam a autêntica e diversificada culinária japonesa, além dos mais conhecidos. iStock

Uma tigela fumegante de macarrão imerso em um caldo rico e saboroso. O rámen é uma refeição completa e uma verdadeira instituição no Japão. Sua complexidade está na combinação de uma base de caldo (geralmente de porco, frango ou peixe) com o tempero principal, conhecido como 'tare'.

A base mais famosa é o 'tonkotsu', um caldo denso feito com ossos de porco cozidos por horas. Já o sabor final é definido pelo 'tare', que pode ser à base de sal (shio), molho de soja (shoyu) ou pasta de soja fermentada (missô). O prato costuma ser finalizado com fatias de carne, ovo cozido marinado, broto de bambu e algas.

Okonomiyaki

Okonomiyaki, a "pizza" japonesa, oferece uma experiência gastronômica autêntica e reconfortante além dos sushis e sashimis. iStock

Muitas vezes chamado de "pizza" ou "panqueca japonesa", o okonomiyaki é um prato divertido e versátil. Uma massa feita com farinha, ovos e repolho picado serve de base para ingredientes variados, como carne de porco, lula e camarão. Depois de grelhado, é coberto com um molho adocicado, maionese japonesa, alga em pó e raspas de peixe seco.

Takoyaki

O preparo tradicional do takoyaki, um dos pratos que destacam a rica e diversificada culinária japonesa além do sushi. Pexels

Esses bolinhos redondos são uma comida de rua clássica, especialmente na região de Osaka. A massa líquida é despejada em uma chapa especial com moldes esféricos e recheada com pedaços de polvo cozido, gengibre em conserva e cebolinha. O resultado é uma casquinha crocante por fora e um interior cremoso, servido com os mesmos molhos do okonomiyaki.

Tempura

O tempura, com sua massa leve e crocante, exemplifica a diversidade da culinária japonesa Pexels

A arte de fritar vegetais e frutos do mar em uma massa leve e crocante. O segredo do tempura perfeito está na temperatura do óleo e na leveza da massa, que resulta em uma fritura sequinha e delicada. Legumes como batata-doce, berinjela e abóbora, além de camarões grandes, são os mais comuns. Geralmente é servido com um molho à base de shoyu.

Kare Raisu

Kare Raisu: o curry japonês é um dos pratos típicos da culinária nipônica. Pexels

O curry japonês, ou kare raisu, é um dos pratos mais populares para se comer em casa no Japão. Diferente das versões indianas ou tailandesas, o curry japonês é mais suave, adocicado e espesso. É um ensopado reconfortante, feito com legumes como batata, cenoura e cebola, além de uma proteína, que pode ser frango, porco ou boi, servido sobre arroz branco.

Gyoza

Os gyoza, pasteizinhos recheados e crocantes, são um dos pratos que destacam a rica e autêntica culinária japonesa Pexels

Estes pasteizinhos recheados, geralmente com carne de porco moída e vegetais, são selados em uma frigideira até o fundo ficar dourado e crocante. Depois, adiciona-se um pouco de água e a panela é tampada para que o vapor cozinhe o restante da massa e o recheio. São servidos com um molho simples de shoyu e vinagre de arroz.

Tonkatsu

Tonkatsu é um prato japonês com uma empanada crocante Pexels

Simples e delicioso, o tonkatsu é uma bisteca de porco empanada na farinha panko, que garante uma crocância incomparável, e frita até ficar dourada. A carne é servida fatiada, acompanhada de arroz branco (gohan), uma sopa de missô (missoshiru) e uma salada de repolho cru finamente picado, com um molho agridoce específico para o prato.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.