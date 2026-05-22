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5 pratos típicos que representam a diversidade da culinária brasileira

De norte a sul, conheça os pratos que traduzem em sabor a diversidade cultural brasileira

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
22/05/2026 17:05

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5 pratos típicos que representam a diversidade da culinária brasileira
O tacacá, sopa amazônica à base de tucupi e jambu, é um dos sabores marcantes da culinária do Norte do Brasil. crédito: Estado de Minas/ Imagem gerada por IA

A identidade de um país se revela tanto nas palavras que usa quanto nos sabores que serve à mesa. Em um território tão vasto como o Brasil, a culinária é um verdadeiro mapa de culturas, ingredientes e histórias. Cada região tem seu prato-símbolo, uma receita que concentra a alma local e traduz em sabor a diversidade brasileira.

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Viajar pelo Brasil sem sair da cozinha é possível ao explorar esses pratos. Eles carregam a herança de povos indígenas, africanos e europeus, misturadas ao que a terra oferece de mais autêntico em cada bioma. Conheça cinco receitas que são a cara do país.

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Norte: tacacá

Direto da Amazônia, o tacacá é uma sopa quente e surpreendente servida em cuias. Sua base é o tucupi, um caldo amarelo extraído da mandioca brava, fervido com alho. O prato ganha a adição de goma de tapioca, camarão seco e, o mais importante, folhas de jambu, que causam uma leve dormência na boca.

Nordeste: moqueca

“Moqueca é capixaba, o resto é peixada”. A frase polêmica esconde a riqueza da versão baiana. Diferente da capixaba, que não leva dendê e usa urucum, a moqueca da Bahia tem como base o leite de coco e o azeite de dendê. Essa combinação confere ao prato uma cor vibrante e um sabor adocicado e marcante, que harmoniza perfeitamente com peixes e frutos do mar.

Centro-Oeste: arroz com pequi

O cheiro do pequi é inconfundível e domina a cozinha do Cerrado. O fruto, de polpa amarela e sabor intenso, é cozido lentamente com arroz, transformando um prato simples em uma experiência gastronômica única. O segredo é comer a polpa que envolve o caroço com cuidado, pois ele é coberto de espinhos finos.

Sudeste: feijoada

A feijoada é talvez o prato brasileiro mais famoso no mundo. A combinação de feijão preto cozido com diferentes cortes de carne de porco, como paio, linguiça e costela, é um clássico dos almoços de fim de semana. Servida com arroz branco, couve refogada, farofa e laranja, representa a fartura e a celebração da mesa brasileira.

Sul: churrasco

No Sul, especialmente no Rio Grande do Sul, o churrasco é mais que uma refeição, é um ritual. A tradição gaúcha valoriza a qualidade da carne, temperada apenas com sal grosso e assada lentamente no fogo de chão ou na churrasqueira. Picanha, costela e maminha são alguns dos cortes preferidos, que celebram a cultura dos pampas.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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