Paella não é tudo: 5 pratos da culinária da Espanha que você precisa provar
A gastronomia espanhola é rica e diversa; explore sabores autênticos como o 'pulpo a la gallega' e as 'patatas bravas' em sua próxima viagem ou em casa
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Quando se pensa em Espanha, o futebol e a paella costumam vir à mente de imediato. No entanto, a gastronomia do país vai muito além do famoso prato de arroz. Com uma diversidade de sabores que reflete suas diferentes regiões, a Espanha oferece uma experiência culinária rica, autêntica e cheia de pratos que merecem ser descobertos.
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Seja em uma viagem pelo país ou ao explorar receitas em casa, vale a pena ampliar o repertório. A culinária espanhola é baseada em ingredientes frescos e preparos que valorizam o sabor original dos alimentos. Conheça cinco pratos que representam o melhor dessa tradição e que vão surpreender seu paladar.
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Gazpacho Andaluz
Ideal para os dias quentes, o gazpacho é uma sopa fria originária da Andaluzia, no sul do país. A receita tradicional leva tomate, pepino, pimentão verde e alho, tudo batido com azeite de oliva e vinagre. O resultado é uma preparação refrescante e nutritiva que mostra um lado completamente diferente da cozinha espanhola.
Pulpo a la Gallega
Diretamente da Galícia, no noroeste da Espanha, este prato é uma verdadeira iguaria. Trata-se de um polvo cozido até ficar extremamente macio, cortado em rodelas e servido sobre uma base de batatas cozidas. O toque final fica por conta de um generoso fio de azeite, sal grosso e páprica espanhola (pimentón), que pode ser doce ou picante.
Tortilla Española
Não confunda com a versão mexicana. A tortilla española é uma espécie de omelete grossa e macia, feita com ovos e batatas lentamente cozidas no azeite. Muitas vezes, a receita leva também cebola, o que gera um debate nacional sobre qual seria a versão autêntica. É um prato simples, versátil e presente em todos os bares do país.
Patatas Bravas
Um clássico absoluto dos bares de tapas, as patatas bravas são simples e saborosas. São cubos de batata frita cobertos com um molho de tomate levemente picante, chamado “salsa brava”. É comum também encontrá-las servidas com “alioli”, uma maionese de alho que equilibra o sabor e complementa a experiência.
Jamón Ibérico
Considerado um dos melhores presuntos do mundo, o jamón ibérico é um produto de excelência. Feito a partir de porcos de raça ibérica, o presunto é curado por meses, resultando em uma carne de sabor complexo, aroma marcante e uma textura que praticamente derrete na boca. Geralmente é servido em fatias finíssimas, acompanhado de pão ou puro.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.