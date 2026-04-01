Ceviche, lomo saltado e mais: faça em casa 5 pratos do Peru

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A culinária peruana é reconhecida mundialmente por sua diversidade e sabores intensos, sendo frequentemente premiada como um dos melhores destinos gastronômicos do planeta. Para quem deseja explorar essa riqueza sem sair de casa, preparar alguns dos pratos mais icônicos do país é um caminho delicioso e acessível.

Com ingredientes que misturam tradições andinas, espanholas, africanas e asiáticas, a cozinha do Peru oferece opções para todos os gostos. Apresentamos cinco receitas clássicas para você trazer um pouco dessa cultura para a sua mesa de forma prática e saborosa.

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Pratos do Peru para fazer em casa

Ceviche

O prato-bandeira do Peru tem como segredo a simplicidade e o frescor dos ingredientes. A base é peixe branco fresco, como robalo ou corvina, cortado em cubos e marinado no famoso "leche de tigre". Diferente do que alguns pensam, o leche de tigre não é apenas o suco de limão, mas uma preparação específica feita com suco de limão, pedaços do próprio peixe, cebola, alho, gengibre, pimenta (ají) e coentro, que são licuados e coados. Essa marinada "cozinha" o peixe em poucos minutos.

A receita clássica é finalizada com cebola roxa fatiada finamente, pimenta dedo-de-moça e mais coentro fresco picado. Tradicionalmente, o ceviche é servido com milho cozido e batata-doce, que equilibram a acidez do prato. O leche de tigre resultante é tão apreciado que também pode ser servido como um aperitivo revigorante.

Lomo Saltado

Este prato reflete a forte influência da culinária chinesa no Peru, conhecida como "chifa". O lomo saltado é um refogado rápido de tiras de filé mignon, preparadas em uma frigideira bem quente ou wok. A carne é temperada com molho de soja, vinagre e especiarias.

O diferencial está na mistura final: tomates e cebolas roxas são adicionados ao refogado, junto com batatas fritas crocantes. A combinação é servida com uma porção de arroz branco, criando uma refeição completa e cheia de sabor.

Aji de Gallina

Cremoso e reconfortante, o aji de gallina é um prato feito com peito de frango desfiado, imerso em um molho aveludado. O segredo do sabor está na base do creme, preparado com pão, leite, nozes e, principalmente, a pimenta aji amarillo (pimenta amarela peruana), que confere cor e um sabor único.

É comumente servido sobre batatas cozidas e acompanhado de arroz, ovos cozidos e azeitonas pretas, que complementam a suavidade do molho.

Causa Rellena

A causa é uma entrada fria, colorida e versátil. Consiste em camadas de um purê de batata temperado com suco de limão e aji amarillo, o que lhe dá uma cor amarela vibrante. O recheio tradicional é uma pasta de frango desfiado ou atum, misturado com maionese.

A montagem pode ser feita em aros individuais ou em uma travessa grande, como uma torta salgada. A finalização geralmente inclui abacate, ovos cozidos e azeitonas, tornando o prato visualmente atraente e delicioso.

Suspiro a la Limeña

Para a sobremesa, o "suspiro de uma mulher de Lima" é a escolha perfeita. É um doce de duas camadas. A base é um manjar branco cremoso e espesso, semelhante a um doce de leite, feito com leite condensado e gemas. Por cima, vai um merengue italiano, preparado com vinho do Porto, que adiciona leveza e um toque alcoólico. A finalização é feita com canela em pó.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.