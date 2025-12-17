5 pratos da culinária de Alagoas que você precisa experimentar

A culinária de Alagoas é um convite para uma viagem de sabores únicos, que vão muito além das tradicionais moquecas encontradas no litoral brasileiro. Com ingredientes frescos vindos das lagoas Mundaú e Manguaba e a forte influência da cozinha do sertão, o estado oferece pratos que carregam história e muita personalidade. Explorar esses sabores é parte essencial da experiência de conhecer a região.

Para quem planeja uma visita ou apenas quer descobrir mais sobre a gastronomia local, algumas receitas são paradas obrigatórias. Elas representam a diversidade e a riqueza de uma cozinha que sabe como ninguém combinar frutos do mar, carnes e temperos regionais de forma surpreendente.

Leia Mais

5 pratos imperdíveis da culinária alagoana

Sururu de Capote

Considerado Patrimônio Imaterial de Alagoas, este prato é um dos maiores símbolos do estado. O sururu, um pequeno molusco das lagoas, é cozido no próprio caldo com a casca, leite de coco, pimentão, tomate e coentro. A tradição manda comê-lo com as mãos, sorvendo o molusco e o caldo diretamente da concha, acompanhado de um pirão escaldado feito com o mesmo líquido do cozimento.

Chiclete de Camarão

Uma criação mais recente, mas que já se tornou um clássico em Maceió. A receita leva camarões refogados e mergulhados em um molho cremoso feito com uma mistura de queijos, como mussarela e parmesão. O nome vem da textura elástica que o queijo derretido proporciona, lembrando um chiclete. Geralmente, o prato acompanha arroz branco e batata palha.

Carne de Sol com Macaxeira

Um símbolo da culinária do sertão nordestino que ganha um toque especial em Alagoas. A carne de sol, curada e dessalgada, é desfiada ou servida em pedaços macios, acompanhada de macaxeira (aipim) cozida na manteiga de garrafa ou frita. Farofa d'água, queijo coalho assado e vinagrete completam essa refeição robusta e saborosa.

Arroz de Polvo

Aproveitando a abundância de frutos do mar frescos, o arroz de polvo alagoano se destaca pelo sabor marcante. O polvo é cozido até ficar macio e depois refogado com arroz, temperos locais e, em muitas versões, um toque de leite de coco para dar cremosidade. O resultado é um prato úmido, aromático e que celebra a vocação litorânea do estado.

Galinha ao Molho Pardo

Este é um prato para quem gosta de sabores intensos e autênticos do interior. A galinha caipira é cozida lentamente em um molho escuro e encorpado, feito com o próprio sangue da ave, vinagre e temperos. O sabor é complexo e profundo, e o prato costuma ser servido com arroz branco, pirão e quiabo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.