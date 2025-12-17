Assine
overlay
Início Trends
Gastronomia

5 pratos da culinária de Alagoas que você precisa experimentar

Do sururu de capote ao chiclete de camarão, conheça os sabores únicos que fazem da gastronomia alagoana uma experiência inesquecível

Publicidade
Carregando...
JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
17/12/2025 11:31

compartilhe

SIGA
x
5 pratos da culinária de Alagoas que você precisa experimentar
O tradicional Sururu de Capote é um dos destaques da culinária alagoana, com moluscos cozidos no leite de coco e coentro. crédito: Reprodução/ Instagram Visite Alagoas

A culinária de Alagoas é um convite para uma viagem de sabores únicos, que vão muito além das tradicionais moquecas encontradas no litoral brasileiro. Com ingredientes frescos vindos das lagoas Mundaú e Manguaba e a forte influência da cozinha do sertão, o estado oferece pratos que carregam história e muita personalidade. Explorar esses sabores é parte essencial da experiência de conhecer a região.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Para quem planeja uma visita ou apenas quer descobrir mais sobre a gastronomia local, algumas receitas são paradas obrigatórias. Elas representam a diversidade e a riqueza de uma cozinha que sabe como ninguém combinar frutos do mar, carnes e temperos regionais de forma surpreendente.

Leia Mais

5 pratos imperdíveis da culinária alagoana

Sururu de Capote
Considerado Patrimônio Imaterial de Alagoas, este prato é um dos maiores símbolos do estado. O sururu, um pequeno molusco das lagoas, é cozido no próprio caldo com a casca, leite de coco, pimentão, tomate e coentro. A tradição manda comê-lo com as mãos, sorvendo o molusco e o caldo diretamente da concha, acompanhado de um pirão escaldado feito com o mesmo líquido do cozimento.

Chiclete de Camarão
Uma criação mais recente, mas que já se tornou um clássico em Maceió. A receita leva camarões refogados e mergulhados em um molho cremoso feito com uma mistura de queijos, como mussarela e parmesão. O nome vem da textura elástica que o queijo derretido proporciona, lembrando um chiclete. Geralmente, o prato acompanha arroz branco e batata palha.

Carne de Sol com Macaxeira
Um símbolo da culinária do sertão nordestino que ganha um toque especial em Alagoas. A carne de sol, curada e dessalgada, é desfiada ou servida em pedaços macios, acompanhada de macaxeira (aipim) cozida na manteiga de garrafa ou frita. Farofa d'água, queijo coalho assado e vinagrete completam essa refeição robusta e saborosa.

Arroz de Polvo
Aproveitando a abundância de frutos do mar frescos, o arroz de polvo alagoano se destaca pelo sabor marcante. O polvo é cozido até ficar macio e depois refogado com arroz, temperos locais e, em muitas versões, um toque de leite de coco para dar cremosidade. O resultado é um prato úmido, aromático e que celebra a vocação litorânea do estado.

Galinha ao Molho Pardo
Este é um prato para quem gosta de sabores intensos e autênticos do interior. A galinha caipira é cozida lentamente em um molho escuro e encorpado, feito com o próprio sangue da ave, vinagre e temperos. O sabor é complexo e profundo, e o prato costuma ser servido com arroz branco, pirão e quiabo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

alagoas culinaria-alagoana

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay