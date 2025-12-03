Assine
LATIN AMERICA'S 50 BEST RESTAURANTS

Brasil tem seis dos 50 melhores restaurantes da América Latina

Latin America’s 50 Best Restaurants 2025 elegeu o Tuju, em São Paulo, como o melhor do país; no total, 16 estabelecimentos brasileiros figuram na cobiçada lista dos 100 melhores

Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
03/12/2025 12:46 - atualizado em 03/12/2025 13:23

Brasil tem seis dos 50 melhores restaurantes da América Latina
Tuju, em São Paulo, foi eleito o oitavo melhor restaurante da América Latina crédito: Reprodução / Instagram

A gastronomia brasileira marcou forte presença no Latin America’s 50 Best Restaurants 2025, o mais importante prêmio do setor no continente. Ao todo, seis estabelecimentos do país entraram para a cobiçada lista dos 50 melhores, em cerimônia realizada nesta terça-feira (2/12).

O restaurante mais bem posicionado do Brasil foi o Tuju, em São Paulo, que garantiu o 8º lugar no ranking geral. O pódio da premiação ficou com o El Chato, em Bogotá (Colômbia), seguido pelo Kjolle, de Lima (Peru), e pelo Don Julio, de Buenos Aires (Argentina).

A lista é elaborada anualmente pela empresa William Reed e se baseia nos votos de um painel com 300 jurados, incluindo chefs, jornalistas e críticos gastronômicos. Cada especialista indica dez restaurantes, com a condição de que pelo menos quatro sejam de fora do seu país de origem.

Brasileiros entre os 50 melhores

Além do Tuju, outras cinco casas brasileiras se destacaram lista, todos localizados em São Paulo ou Rio de Janeiro:

  • Tuju (São Paulo) – 8º lugar

  • Nelita (São Paulo) – 12º lugar

  • Lasai (Rio de Janeiro) – 13º lugar

  • Evvai (São Paulo) – 20º lugar

  • A Casa do Porco (São Paulo) – 25º lugar

  • Oteque (Rio de Janeiro) – 38º lugar

Mais 10 casas no top 100

O Brasil também teve forte representação na segunda parte da lista, divulgada em novembro, que classifica os restaurantes entre as posições 51 e 100. Neste grupo, mais dez estabelecimentos foram reconhecidos, incluindo estreantes e nomes já consagrados.

Com isso, o país totaliza 16 menções entre os 100 melhores da América Latina. A diversidade regional se fez presente, com representantes de Salvador e Curitiba se juntando ao eixo Rio-São Paulo.

  • Origem (Salvador) – 52º lugar

  • Kotori (São Paulo) – 55º lugar

  • Metzi (São Paulo) – 56º lugar

  • Oseille (Rio de Janeiro) – 65º lugar

  • Maní (São Paulo) – 67º lugar

  • Cepa (São Paulo) – 73º lugar

  • D.O.M. (São Paulo) – 74º lugar

  • Manu (Curitiba) – 80º lugar

  • Notiê (São Paulo) – 93º lugar

  • Restaurante Manga (Salvador) – 99º lugar

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

