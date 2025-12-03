Brasil tem seis dos 50 melhores restaurantes da América Latina

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
A gastronomia brasileira marcou forte presença no Latin America’s 50 Best Restaurants 2025, o mais importante prêmio do setor no continente. Ao todo, seis estabelecimentos do país entraram para a cobiçada lista dos 50 melhores, em cerimônia realizada nesta terça-feira (2/12).
O restaurante mais bem posicionado do Brasil foi o Tuju, em São Paulo, que garantiu o 8º lugar no ranking geral. O pódio da premiação ficou com o El Chato, em Bogotá (Colômbia), seguido pelo Kjolle, de Lima (Peru), e pelo Don Julio, de Buenos Aires (Argentina).
A lista é elaborada anualmente pela empresa William Reed e se baseia nos votos de um painel com 300 jurados, incluindo chefs, jornalistas e críticos gastronômicos. Cada especialista indica dez restaurantes, com a condição de que pelo menos quatro sejam de fora do seu país de origem.
Brasileiros entre os 50 melhores
Além do Tuju, outras cinco casas brasileiras se destacaram lista, todos localizados em São Paulo ou Rio de Janeiro:
Tuju (São Paulo) – 8º lugar
Nelita (São Paulo) – 12º lugar
Lasai (Rio de Janeiro) – 13º lugar
Evvai (São Paulo) – 20º lugar
A Casa do Porco (São Paulo) – 25º lugar
Oteque (Rio de Janeiro) – 38º lugar
Mais 10 casas no top 100
O Brasil também teve forte representação na segunda parte da lista, divulgada em novembro, que classifica os restaurantes entre as posições 51 e 100. Neste grupo, mais dez estabelecimentos foram reconhecidos, incluindo estreantes e nomes já consagrados.
Uma lista que destaca os 16 restaurantes mais bonitos do mundo foi divulgada em junho de 2025 e conta com estabelecimentos da Europa, Ásia e Estados Unidos. High Contrast/Wikimédia Commons
A World’s Most Beautiful Restaurants List 2025 faz parte do Prix Versailles, um renomado prêmio de arquitetura criado em 2015 pela UNESCO. Basile Morin/Wikimédia Commons
Os vencedores são avaliados por um júri especializado, que considera design, integração com o ambiente e sustentabilidade. Confira o ranking dos restaurantes mais bonitos do mundo! Reprodução de instagram
Gerbou (Dubai, Emirados Árabes Unidos) – Restaurante de alta gastronomia localizado no icônico Burj Al Arab Jumeirah, que oferece uma experiência de jantar com vistas espetaculares da cidade. Reprodução do Instagram @kristinazanicconsultants
Julie's (Londres, Reino Unido) – Este charmoso restaurante em Notting Hill é conhecido por seu ambiente romântico e culinária britânica clássica, mas com um toque contemporâneo. Reprodução de instagram
Smoked Room (Dubai, Emirados Árabes Unidos) – O local se destaca por sua abordagem inovadora de pratos defumados. O restaurante combina atmosfera intimista com arquitetura refinada e experiências gastronômicas exclusivas. Divulgação
Shell (Nusa Penida, Indonésia) – Inspirado pelo mar, apresenta arquitetura orgânica em formato de concha, integrada à natureza paradisíaca da ilha. É um lugar ideal para saborear a culinária local em um cenário descontraído e com vista para o mar. Reprodução do instagram @builders.friend
Blackswan (Pequim, China) – Espaço sofisticado e minimalista, valoriza contrastes e design futurista. Mistura a culinária cantonesa tradicional com um toque contemporâneo. Reprodução do Instagram @blackswanrestaurant
Coro (Orvieto, Itália) – Instalado em um local que era destinado a uma igreja, o restaurante é conhecido por pratos que honram a tradição italiana, como massas frescas e carnes grelhadas. Reprodução do instagram @cororistorante
?rtensia (Xangai, China) – Restaurante de alta gastronomia japonesa que oferece uma experiência de omakase, onde o chef cria um menu exclusivo para os visitantes. Reprodução do instagram @ortensia_shanghai
Seven Island (Busan, Coreia do Sul) â?? Com vista para o mar, privilegia a integraÃ§Ã£o ao entorno natural. Ã? um local popular para saborear pratos de peixe cru (sashimi) e outras iguarias coreanas. ReproduÃ§Ã£o do instagram @yinjispace
Lobster Club (Palma de Mallorca, Espanha) – Com foco em frutos do mar, oferece um menu que destaca lagostas e caranguejos, servidos de diversas formas. A arquitetura reflete o espírito mediterrâneo, unindo luxo e descontração. Reprodução do instagram @lobsterclubpuertoportals
Kimyona (Riade, Arábia Saudita) – O ambiente futurista contrasta com padrões tradicionais da região. O restaurante é popular por sua atmosfera elegante e por pratos inovadores que misturam sabores tradicionais e internacionais. Reprodução de instagram
Bouchon Carême (Helsinque, Finlândia) – Uma releitura moderna da culinária francesa, com um ambiente intimista e sofisticado no coração da Finlândia. Reprodução do instagram @bouchon_careme
Another Smith (Tha Sai Luat, Tailândia) – Combina simplicidade arquitetônica com elementos culturais tailandeses em um ambiente descontraído. É um ótimo lugar para experimentar pratos tradicionais da Tailândia. Reprodução do instagram @prixversailles
Ladurée Rue Royale (Paris, França) – Ícone da pâtisserie francesa, preserva a elegância clássica parisiense com interiores requintados. O local é mundialmente famosa por seus macarons. Reprodução do instagram @maisonladuree
Beefbar (Nova York, Estados Unidos) – É conhecido por seu menu focado em cortes de carne de alta qualidade de diversas partes do mundo, tudo isso em um ambiente sofisticado e moderno. Divulgação
Ducasse Baccarat (Paris, França) – Localizado na histórica mansão Baccarat, este restaurante é uma colaboração entre a Maison Baccarat e o renomado chef Alain Ducasse. Combina a alta culinária francesa com a arte dos cristais. Reprodução do instagram @ducassebaccarat
Japón (Miami, Estados Unidos) – Restaurante japonês contemporâneo, com sushi de alta qualidade e um ambiente acolhedor à beira-mar. Reprodução do instagram @thesetaimiamibeach