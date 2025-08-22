Confira a agenda gastronômica do fim de semana (23 e 24/8)

Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.

Este fim de semana guarda uma programação intensa para os amantes da gastronomia. Quem quiser, vai poder aproveitar, inclusive, madrugada afora. E além de horários democráticos, os belo-horizontinos vão poder curtir sem gastar muito. Veja aqui o que vai movimentar a cena culinária na cidade:

Viradão gastronômico

A tradicional Virada Cultural acontece no sábado e no domingo (23 e 24/8) e, junto com ela, a quarta edição do Viradão Gastronômico. Nesta edição, 25 estabelecimentos no Centro da cidade, entre bares, restaurantes e cafeterias, uniram-se para o circuito. Cada um preparou um prato de até R$ 20.

Lugares icônicos na cidade, como a Cantina do Lucas, no Maletta; Cozinha Tupis, no Mercado Novo; e Comercial Sabiá, no Mercado Central, foram valorizados no percurso. Além dos clássicos e aclamados, barracas da Feira Hippie e cafeterias também vão participar do Viradão. Confira a lista de participantes e pratos, com horários de funcionamento e valores:

2 Black Beer

Prato participante: Cerveja artesanal “O viaduto nunca mais foi o mesmo” – Session Hazy

IPA com adição de goiaba

Valor: R$ 18

Horário de funcionamento: De sábado, às 18h, até domingo às 20h

Onde: Av. Assis Chateaubriand, 1002 - Centro

Prato participante: Pastelão Baião Mineiro (jiló, couve, carne e queijo) + copo de caldo de

cana (500 mL)

Valor: R$ 20

Horário de funcionamento: Domingo, das 7h às 14h

Onde: Av. Afonso Pena, 1110 - Centro

Prato participante: Acarajé vegano – bolinho de feijão, vatapá e salada de tomate

Valor: R$ 20

Horário de funcionamento: Domingo, das 1h às 14h

Onde: Feira Hippie - Av. Afonso Pena - Centro (barraca Y05)

Prato participante: Dueto da Virada – espetinho de frango com bacon e barbecue de goiabada + espetinho de queijo coalho com melaço de cana, acompanhados de farofa de cebola

Valor: R$ 20

Horário de funcionamento: Sexta e sábado, das 11h30 à 1h e domingo, das 11h30 às 18h

Onde: Av. Bias Fortes, 1160 - Lourdes

Prato participante: Isca de torresmo de barriga com mandioca

Valor: R$ 20

Horário de funcionamento: Sábado, das 19h às 3h e domingo, das 7h às 16h

Onde: R. dos Tamóios, 19 - Centro

Prato participante: Frango frito do Zé Luiz

Valor: R$ 10 (o pedaço)

Horário de funcionamento: Domingo, das 2h às 9h

Onde: Mercado Novo - Centro

Pireco Lanche Feliz, do Bar Pirex Mateus Baranowski/Divulgação

Bar Pirex

Prato participante: Pireco Lanche Feliz - ovo com gema cremosa, coberto com massa de boi e porco, empanado e frito. Servido com maionese de alho. Acompanha chips de tubérculos e shot de batidinha.

Valor: R$ 19

Horário de funcionamento: Sábado, das 12h às 00h e domingo, das 12h às 18h

Onde: Av. Amazonas, 1049 - Loja 54 - Centro

Prato participante: Dadinho de tapioca com molho especial caseiro

Valor: R$ 20

Horário de funcionamento: De sábado às 17h, até domingo às 19h

Onde: Av. Afonso Pena, 955 - Centro

Prato participante: Espetinho na brasa (boi, medalhão Romeu e Julieta ou coraçãozinho) com farofa, vinagrete e fritas

Valor: R$ 20

Horário de funcionamento: Sábado, das 7h às 0h e domingo, das 9h às 22h

Onde: Av. Amazonas, 121 e 139-151 - Centro

Prato participante: Croquete de pernil com geleia de pimenta

Valor: R$ 12,90

Horário de funcionamento: Sábado, das 10h às 23h

Onde: Rua dos Tupis, 369 - Centro

Prato participante: Pão de queijo viradão com café coado – pão de queijo com linguicinha

caseira, queijo Minas maçaricado, geleia de pimenta e manjericão

Valor: R$ 20

Horário de funcionamento: Sábado, das 17h às 00h e domingo, das 14h às 20h

Onde: Av. dos Andradas, 367 - 2º andar, sala 242C - Centro

Prato participante: Pão na chapa para Gil com chocolate quente

Valor: R$ 20

Horário de funcionamento: Sábado, das 16h às 00h e domingo, 12h às 21h

Onde: Av. dos Andradas, 367 - Loja 270A - Centro

Prato participante: Abobrinha recheada com bacon e mussarela | Abobrinha vegetariana

com queijo e tomate

Valor: R$ 14

Horário de funcionamento: Sábado e domingo, das 17h à 1h

Onde: Av. Augusto de Lima, 635 - Centro

Doce participante: Bala baiana – bala de coco com leite condensado, passada no caramelo

Valor: R$ 7

Horário de funcionamento: Domingo, das 7h às 14h30

Onde: Feira Hippie - Av. Afonso Pena - Centro (ZF1001)

Prato participante: Mini Vatapá Paraense (camarão salgado) | Mini Vatapá Paraense vegano

(cogumelo) – ambos acompanhados de arroz e farofa de farinha baguda

Valor: R$ 20

Horário de funcionamento: Sábado, das 18h30 às 22h30 e domingo, das 11h30 às 15h30

Onde: Av. dos Andradas, 367 - Centro

Prato participante: Direto da Espanha – seleção de três pinchos (Canastra y Pimiento Asado, Jamón y Ensaladilla de Lechuga, Linguiça y Escabeche Gallego)

Valor: R$ 20

Horário de funcionamento: Sábado, das 16h à 1h e domingo, das 14h às 22h

Onde: Av. dos Andradas, 367 - Loja 214B - 1º andar - Centro

Prato participante: Porção de língua de boi com cebola e pimentão

Valor: R$ 17

Horário de funcionamento: Sábado, das 0h às 23h30

Onde: Av. Amazonas, 840 - Centro

Prato participante: Matulinha Minas-Bahia – mini-bolinhos de feijão fradinho no dendê com vatapá, caruru, camarão seco, vinagrete + dadinhos de toucinho de barriga com couve ao

limão

Valor: R$ 20

Horário de funcionamento: Sábado e domingo, das 11h às 00h

Onde: Av. dos Andradas, 367 - Centro

Prato participante: Virado na Prexeca – bolo de carne de porco com bacon, recheado com queijo Minas e jiló

Valor: R$ 18

Horário de funcionamento: Sábado, das 16h à 1h e domingo, das 11h às 20h

Onde: Av. dos Andradas, 367 - Loja 236C - 1º andar - Centro

Prato participante: Arroz na chapa – arroz com maçã de peito desfiada, bacon, legumes e ovo com gema mole

Valor: R$ 22,90

Horário de funcionamento: Sábado, das 19h às 3h e domingo, das 7h às 16h

Onde: Rua da Bahia, 752 - Centro

Prato participante: Viradão da Portaria – canjiquinha de milho com costelinha de porco

Valor: R$ 20

Horário de funcionamento: Sábado, das 16h às 2h e domingo, das 16h às 22h

Onde: Av. Amazonas, 1057 - Centro

Cerveja participante: IPA da Cia Central de Bebidas

Valor: R$ 15 (440 mL)

Horário de funcionamento: Sábado, das 18h às 2h e domingo, das 18h a 00h

Onde: Av. dos Andradas, 367 - Centro

Prato participante: Strogonoff da Casa – arroz, strogonoff de frango e batata-palha caseira |

Opção vegana: arroz, strogonoff de legumes com leite de coco e batata-palha caseira

Valor: R$ 20

Horário de funcionamento: De sábado, das 17h às 22h e domingo, de 11h às 19h, até

domingo às 20h

Onde: Av. Afonso Pena, 955 - Centro

Prato participante: Virada no Prato – isca de lombo com feijão tropeiro

Valor: R$ 20

Horário de funcionamento: Domingo, das 8h às 20h

Onde: Rua dos Tupis, 5 - Centro

Festival de Cerveja

Belo Horizonte vai receber também a 12ª edição do Festival Internacional de Cerveja e Cultura (FICC). O evento vai reunir 20 cervejarias e mais de 80 rótulos, para agradar qualquer um que passar por lá. Além, claro, da degustação de tantas bebidas diferentes, a edição vai trazer o Programa FICC – Golden Beer Taps, que promove a capacitação de 15 bares, que passarão por um treinamento em técnicas de serviço, operação, conhecimento cervejeiro e atendimento ao cliente.

Os ingressos gratuitos (com entrada até 13h) devem ser retirados pelo Sympla, e quem os usar deve levar 1kg de alimento não-perecível para doação.

Serviço

Dia: 23 de agosto

Horário: a partir das 11 horas

Onde: Praça da Assembleia

Retirada de ingressos gratuitos pelo Sympla

Festa Alemã

Para os amantes da gastronomia da Alemanha e da cerveja, bebida muito ligada à cultura do país, a Festa Alemã é o programa ideal. Mais de dez cervejarias vão estar na Praça José Mendes Jr., na Savassi, para o evento. Os ingressos são vendidos pelo Sympla por R$ 15.

Serviço



Dia: 23 de agosto

Horário: 12h às 22h

Onde:Praça Mendes Jr, Savassi



*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima