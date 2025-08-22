Assine
overlay
Início Degusta
ONDE IR?

Confira a agenda gastronômica do fim de semana (23 e 24/8)

Festivais de cerveja e bares que vão virar a madrugada são atrações dos próximos dias em Belo Horizonte

Publicidade
Carregando...
Joana El Khouri*
Joana El Khouri*
Repórter
Estudante de jornalismo na PUC Minas (7° período), Estagiária no Degusta e Feminino no Jornal Estado de Minas.
22/08/2025 18:32 - atualizado em 22/08/2025 18:33

compartilhe

Siga no
x
Espetinho de frango e bacon do Babel
Espetinhos de frango e bacon e queijo coalho do Babel crédito: Mateus Baranowski/Divulgação

Este fim de semana guarda uma programação intensa para os amantes da gastronomia. Quem quiser, vai poder aproveitar, inclusive, madrugada afora. E além de horários democráticos, os belo-horizontinos vão poder curtir sem gastar muito. Veja aqui o que vai movimentar a cena culinária na cidade:

Leia Mais

Viradão gastronômico

A tradicional Virada Cultural acontece no sábado e no domingo (23 e 24/8) e, junto com ela, a quarta edição do Viradão Gastronômico. Nesta edição, 25 estabelecimentos no Centro da cidade, entre bares, restaurantes e cafeterias, uniram-se para o circuito. Cada um preparou um prato de até R$ 20.

Lugares icônicos na cidade, como a Cantina do Lucas, no Maletta; Cozinha Tupis, no Mercado Novo; e Comercial Sabiá, no Mercado Central, foram valorizados no percurso. Além dos clássicos e aclamados, barracas da Feira Hippie e cafeterias também vão participar do Viradão. Confira a lista de participantes e pratos, com horários de funcionamento e valores:

  • 2 Black Beer
    Prato participante: Cerveja artesanal “O viaduto nunca mais foi o mesmo” – Session Hazy
    IPA com adição de goiaba
    Valor: R$ 18
    Horário de funcionamento: De sábado, às 18h, até domingo às 20h
    Onde: Av. Assis Chateaubriand, 1002 - Centro
  • A Pastelândia
    Prato participante: Pastelão Baião Mineiro (jiló, couve, carne e queijo) + copo de caldo de
    cana (500 mL)
    Valor: R$ 20
    Horário de funcionamento: Domingo, das 7h às 14h
    Onde: Av. Afonso Pena, 1110 - Centro
  • Acarajé da Dodô (Feira Hippie)
    Prato participante: Acarajé vegano – bolinho de feijão, vatapá e salada de tomate
    Valor: R$ 20
    Horário de funcionamento: Domingo, das 1h às 14h
    Onde: Feira Hippie - Av. Afonso Pena - Centro (barraca Y05)
  • Babel
    Prato participante: Dueto da Virada – espetinho de frango com bacon e barbecue de goiabada + espetinho de queijo coalho com melaço de cana, acompanhados de farofa de cebola
    Valor: R$ 20
    Horário de funcionamento: Sexta e sábado, das 11h30 à 1h e domingo, das 11h30 às 18h
    Onde: Av. Bias Fortes, 1160 - Lourdes
  • Bar da Rose
    Prato participante: Isca de torresmo de barriga com mandioca
    Valor: R$ 20
    Horário de funcionamento: Sábado, das 19h às 3h e domingo, das 7h às 16h
    Onde: R. dos Tamóios, 19 - Centro
  • Bar do Zé Luiz
    Prato participante: Frango frito do Zé Luiz
    Valor: R$ 10 (o pedaço)
    Horário de funcionamento: Domingo, das 2h às 9h
    Onde: Mercado Novo - Centro

Pireco Lanche Feliz, do Bar Pirex
Pireco Lanche Feliz, do Bar Pirex Mateus Baranowski/Divulgação

  • Bar Pirex
    Prato participante: Pireco Lanche Feliz - ovo com gema cremosa, coberto com massa de boi e porco, empanado e frito. Servido com maionese de alho. Acompanha chips de tubérculos e shot de batidinha.
    Valor: R$ 19
    Horário de funcionamento: Sábado, das 12h às 00h e domingo, das 12h às 18h
    Onde: Av. Amazonas, 1049 - Loja 54 - Centro
  • Bela – Bebidas e Laricas
    Prato participante: Dadinho de tapioca com molho especial caseiro
    Valor: R$ 20
    Horário de funcionamento: De sábado às 17h, até domingo às 19h
    Onde: Av. Afonso Pena, 955 - Centro
  • Bento’s Beer
    Prato participante: Espetinho na brasa (boi, medalhão Romeu e Julieta ou coraçãozinho) com farofa, vinagrete e fritas
    Valor: R$ 20
    Horário de funcionamento: Sábado, das 7h às 0h e domingo, das 9h às 22h
    Onde: Av. Amazonas, 121 e 139-151 - Centro
  • Café Bahia
    Prato participante: Croquete de pernil com geleia de pimenta
    Valor: R$ 12,90
    Horário de funcionamento: Sábado, das 10h às 23h
    Onde: Rua dos Tupis, 369 - Centro
  • Cafeteria Bendito Grão
    Prato participante: Pão de queijo viradão com café coado – pão de queijo com linguicinha
    caseira, queijo Minas maçaricado, geleia de pimenta e manjericão
    Valor: R$ 20
    Horário de funcionamento: Sábado, das 17h às 00h e domingo, das 14h às 20h
    Onde: Av. dos Andradas, 367 - 2º andar, sala 242C - Centro
  • Dengo Café
    Prato participante: Pão na chapa para Gil com chocolate quente
    Valor: R$ 20
    Horário de funcionamento: Sábado, das 16h às 00h e domingo, 12h às 21h
    Onde: Av. dos Andradas, 367 - Loja 270A - Centro
  • Del Ruim Bar
    Prato participante: Abobrinha recheada com bacon e mussarela | Abobrinha vegetariana
    com queijo e tomate
    Valor: R$ 14
    Horário de funcionamento: Sábado e domingo, das 17h à 1h
    Onde: Av. Augusto de Lima, 635 - Centro
  • Doces da Aline (Feira Hippie)
    Doce participante: Bala baiana – bala de coco com leite condensado, passada no caramelo
    Valor: R$ 7
    Horário de funcionamento: Domingo, das 7h às 14h30
    Onde: Feira Hippie - Av. Afonso Pena - Centro (ZF1001)
  • Flor de Jambu
    Prato participante: Mini Vatapá Paraense (camarão salgado) | Mini Vatapá Paraense vegano
    (cogumelo) – ambos acompanhados de arroz e farofa de farinha baguda
    Valor: R$ 20
    Horário de funcionamento: Sábado, das 18h30 às 22h30 e domingo, das 11h30 às 15h30
    Onde: Av. dos Andradas, 367 - Centro
  • La Bocaderia Central
    Prato participante: Direto da Espanha – seleção de três pinchos (Canastra y Pimiento Asado, Jamón y Ensaladilla de Lechuga, Linguiça y Escabeche Gallego)
    Valor: R$ 20
    Horário de funcionamento: Sábado, das 16h à 1h e domingo, das 14h às 22h
    Onde: Av. dos Andradas, 367 - Loja 214B - 1º andar - Centro
  • Nonô
    Prato participante: Porção de língua de boi com cebola e pimentão
    Valor: R$ 17
    Horário de funcionamento: Sábado, das 0h às 23h30
    Onde: Av. Amazonas, 840 - Centro
  • NuCentral Comidaiada
    Prato participante: Matulinha Minas-Bahia – mini-bolinhos de feijão fradinho no dendê com vatapá, caruru, camarão seco, vinagrete + dadinhos de toucinho de barriga com couve ao
    limão
    Valor: R$ 20
    Horário de funcionamento: Sábado e domingo, das 11h às 00h
    Onde: Av. dos Andradas, 367 - Centro
  • O Boêmio
    Prato participante: Virado na Prexeca – bolo de carne de porco com bacon, recheado com queijo Minas e jiló
    Valor: R$ 18
    Horário de funcionamento: Sábado, das 16h à 1h e domingo, das 11h às 20h
    Onde: Av. dos Andradas, 367 - Loja 236C - 1º andar - Centro
  • Parque 752
    Prato participante: Arroz na chapa – arroz com maçã de peito desfiada, bacon, legumes e ovo com gema mole
    Valor: R$ 22,90
    Horário de funcionamento: Sábado, das 19h às 3h e domingo, das 7h às 16h
    Onde: Rua da Bahia, 752 - Centro
  • Portaria 1959
    Prato participante: Viradão da Portaria – canjiquinha de milho com costelinha de porco
    Valor: R$ 20
    Horário de funcionamento: Sábado, das 16h às 2h e domingo, das 16h às 22h
    Onde: Av. Amazonas, 1057 - Centro
  • Saruê Baixo Centro
    Cerveja participante: IPA da Cia Central de Bebidas
    Valor: R$ 15 (440 mL)
    Horário de funcionamento: Sábado, das 18h às 2h e domingo, das 18h a 00h
    Onde: Av. dos Andradas, 367 - Centro
  • Sula Gastronomia e Cultura
    Prato participante: Strogonoff da Casa – arroz, strogonoff de frango e batata-palha caseira |
    Opção vegana: arroz, strogonoff de legumes com leite de coco e batata-palha caseira
    Valor: R$ 20
    Horário de funcionamento: De sábado, das 17h às 22h e domingo, de 11h às 19h, até
    domingo às 20h
    Onde: Av. Afonso Pena, 955 - Centro
  • Uai Restaurante
    Prato participante: Virada no Prato – isca de lombo com feijão tropeiro
    Valor: R$ 20
    Horário de funcionamento: Domingo, das 8h às 20h
    Onde: Rua dos Tupis, 5 - Centro

Festival de Cerveja

Belo Horizonte vai receber também a 12ª edição do Festival Internacional de Cerveja e Cultura (FICC). O evento vai reunir 20 cervejarias e mais de 80 rótulos, para agradar qualquer um que passar por lá. Além, claro, da degustação de tantas bebidas diferentes, a edição vai trazer o Programa FICC – Golden Beer Taps, que promove a capacitação de 15 bares, que passarão por um treinamento em técnicas de serviço, operação, conhecimento cervejeiro e atendimento ao cliente.

Os ingressos gratuitos (com entrada até 13h) devem ser retirados pelo Sympla, e quem os usar deve levar 1kg de alimento não-perecível para doação.

Serviço

Dia: 23 de agosto
Horário: a partir das 11 horas
Onde: Praça da Assembleia
Retirada de ingressos gratuitos pelo Sympla

Festa Alemã

Para os amantes da gastronomia da Alemanha e da cerveja, bebida muito ligada à cultura do país, a Festa Alemã é o programa ideal. Mais de dez cervejarias vão estar na Praça José Mendes Jr., na Savassi, para o evento. Os ingressos são vendidos pelo Sympla por R$ 15.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Serviço

Dia: 23 de agosto
Horário: 12h às 22h
Onde:Praça Mendes Jr, Savassi

*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima 

Tópicos relacionados:

agenda evento festival festivaldegastronomia gastronomia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay