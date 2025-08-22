Confira a agenda gastronômica do fim de semana (23 e 24/8)
Festivais de cerveja e bares que vão virar a madrugada são atrações dos próximos dias em Belo Horizonte
compartilheSiga no
Este fim de semana guarda uma programação intensa para os amantes da gastronomia. Quem quiser, vai poder aproveitar, inclusive, madrugada afora. E além de horários democráticos, os belo-horizontinos vão poder curtir sem gastar muito. Veja aqui o que vai movimentar a cena culinária na cidade:
Leia Mais
Viradão gastronômico
A tradicional Virada Cultural acontece no sábado e no domingo (23 e 24/8) e, junto com ela, a quarta edição do Viradão Gastronômico. Nesta edição, 25 estabelecimentos no Centro da cidade, entre bares, restaurantes e cafeterias, uniram-se para o circuito. Cada um preparou um prato de até R$ 20.
Lugares icônicos na cidade, como a Cantina do Lucas, no Maletta; Cozinha Tupis, no Mercado Novo; e Comercial Sabiá, no Mercado Central, foram valorizados no percurso. Além dos clássicos e aclamados, barracas da Feira Hippie e cafeterias também vão participar do Viradão. Confira a lista de participantes e pratos, com horários de funcionamento e valores:
- 2 Black Beer
Prato participante: Cerveja artesanal “O viaduto nunca mais foi o mesmo” – Session Hazy
IPA com adição de goiaba
Valor: R$ 18
Horário de funcionamento: De sábado, às 18h, até domingo às 20h
Onde: Av. Assis Chateaubriand, 1002 - Centro
- A Pastelândia
Prato participante: Pastelão Baião Mineiro (jiló, couve, carne e queijo) + copo de caldo de
cana (500 mL)
Valor: R$ 20
Horário de funcionamento: Domingo, das 7h às 14h
Onde: Av. Afonso Pena, 1110 - Centro
- Acarajé da Dodô (Feira Hippie)
Prato participante: Acarajé vegano – bolinho de feijão, vatapá e salada de tomate
Valor: R$ 20
Horário de funcionamento: Domingo, das 1h às 14h
Onde: Feira Hippie - Av. Afonso Pena - Centro (barraca Y05)
- Babel
Prato participante: Dueto da Virada – espetinho de frango com bacon e barbecue de goiabada + espetinho de queijo coalho com melaço de cana, acompanhados de farofa de cebola
Valor: R$ 20
Horário de funcionamento: Sexta e sábado, das 11h30 à 1h e domingo, das 11h30 às 18h
Onde: Av. Bias Fortes, 1160 - Lourdes
- Bar da Rose
Prato participante: Isca de torresmo de barriga com mandioca
Valor: R$ 20
Horário de funcionamento: Sábado, das 19h às 3h e domingo, das 7h às 16h
Onde: R. dos Tamóios, 19 - Centro
- Bar do Zé Luiz
Prato participante: Frango frito do Zé Luiz
Valor: R$ 10 (o pedaço)
Horário de funcionamento: Domingo, das 2h às 9h
Onde: Mercado Novo - Centro
- Bar Pirex
Prato participante: Pireco Lanche Feliz - ovo com gema cremosa, coberto com massa de boi e porco, empanado e frito. Servido com maionese de alho. Acompanha chips de tubérculos e shot de batidinha.
Valor: R$ 19
Horário de funcionamento: Sábado, das 12h às 00h e domingo, das 12h às 18h
Onde: Av. Amazonas, 1049 - Loja 54 - Centro
- Bela – Bebidas e Laricas
Prato participante: Dadinho de tapioca com molho especial caseiro
Valor: R$ 20
Horário de funcionamento: De sábado às 17h, até domingo às 19h
Onde: Av. Afonso Pena, 955 - Centro
- Bento’s Beer
Prato participante: Espetinho na brasa (boi, medalhão Romeu e Julieta ou coraçãozinho) com farofa, vinagrete e fritas
Valor: R$ 20
Horário de funcionamento: Sábado, das 7h às 0h e domingo, das 9h às 22h
Onde: Av. Amazonas, 121 e 139-151 - Centro
- Café Bahia
Prato participante: Croquete de pernil com geleia de pimenta
Valor: R$ 12,90
Horário de funcionamento: Sábado, das 10h às 23h
Onde: Rua dos Tupis, 369 - Centro
- Cafeteria Bendito Grão
Prato participante: Pão de queijo viradão com café coado – pão de queijo com linguicinha
caseira, queijo Minas maçaricado, geleia de pimenta e manjericão
Valor: R$ 20
Horário de funcionamento: Sábado, das 17h às 00h e domingo, das 14h às 20h
Onde: Av. dos Andradas, 367 - 2º andar, sala 242C - Centro
- Dengo Café
Prato participante: Pão na chapa para Gil com chocolate quente
Valor: R$ 20
Horário de funcionamento: Sábado, das 16h às 00h e domingo, 12h às 21h
Onde: Av. dos Andradas, 367 - Loja 270A - Centro
- Del Ruim Bar
Prato participante: Abobrinha recheada com bacon e mussarela | Abobrinha vegetariana
com queijo e tomate
Valor: R$ 14
Horário de funcionamento: Sábado e domingo, das 17h à 1h
Onde: Av. Augusto de Lima, 635 - Centro
- Doces da Aline (Feira Hippie)
Doce participante: Bala baiana – bala de coco com leite condensado, passada no caramelo
Valor: R$ 7
Horário de funcionamento: Domingo, das 7h às 14h30
Onde: Feira Hippie - Av. Afonso Pena - Centro (ZF1001)
- Flor de Jambu
Prato participante: Mini Vatapá Paraense (camarão salgado) | Mini Vatapá Paraense vegano
(cogumelo) – ambos acompanhados de arroz e farofa de farinha baguda
Valor: R$ 20
Horário de funcionamento: Sábado, das 18h30 às 22h30 e domingo, das 11h30 às 15h30
Onde: Av. dos Andradas, 367 - Centro
- La Bocaderia Central
Prato participante: Direto da Espanha – seleção de três pinchos (Canastra y Pimiento Asado, Jamón y Ensaladilla de Lechuga, Linguiça y Escabeche Gallego)
Valor: R$ 20
Horário de funcionamento: Sábado, das 16h à 1h e domingo, das 14h às 22h
Onde: Av. dos Andradas, 367 - Loja 214B - 1º andar - Centro
- Nonô
Prato participante: Porção de língua de boi com cebola e pimentão
Valor: R$ 17
Horário de funcionamento: Sábado, das 0h às 23h30
Onde: Av. Amazonas, 840 - Centro
- NuCentral Comidaiada
Prato participante: Matulinha Minas-Bahia – mini-bolinhos de feijão fradinho no dendê com vatapá, caruru, camarão seco, vinagrete + dadinhos de toucinho de barriga com couve ao
limão
Valor: R$ 20
Horário de funcionamento: Sábado e domingo, das 11h às 00h
Onde: Av. dos Andradas, 367 - Centro
- O Boêmio
Prato participante: Virado na Prexeca – bolo de carne de porco com bacon, recheado com queijo Minas e jiló
Valor: R$ 18
Horário de funcionamento: Sábado, das 16h à 1h e domingo, das 11h às 20h
Onde: Av. dos Andradas, 367 - Loja 236C - 1º andar - Centro
- Parque 752
Prato participante: Arroz na chapa – arroz com maçã de peito desfiada, bacon, legumes e ovo com gema mole
Valor: R$ 22,90
Horário de funcionamento: Sábado, das 19h às 3h e domingo, das 7h às 16h
Onde: Rua da Bahia, 752 - Centro
- Portaria 1959
Prato participante: Viradão da Portaria – canjiquinha de milho com costelinha de porco
Valor: R$ 20
Horário de funcionamento: Sábado, das 16h às 2h e domingo, das 16h às 22h
Onde: Av. Amazonas, 1057 - Centro
- Saruê Baixo Centro
Cerveja participante: IPA da Cia Central de Bebidas
Valor: R$ 15 (440 mL)
Horário de funcionamento: Sábado, das 18h às 2h e domingo, das 18h a 00h
Onde: Av. dos Andradas, 367 - Centro
- Sula Gastronomia e Cultura
Prato participante: Strogonoff da Casa – arroz, strogonoff de frango e batata-palha caseira |
Opção vegana: arroz, strogonoff de legumes com leite de coco e batata-palha caseira
Valor: R$ 20
Horário de funcionamento: De sábado, das 17h às 22h e domingo, de 11h às 19h, até
domingo às 20h
Onde: Av. Afonso Pena, 955 - Centro
- Uai Restaurante
Prato participante: Virada no Prato – isca de lombo com feijão tropeiro
Valor: R$ 20
Horário de funcionamento: Domingo, das 8h às 20h
Onde: Rua dos Tupis, 5 - Centro
Festival de Cerveja
Belo Horizonte vai receber também a 12ª edição do Festival Internacional de Cerveja e Cultura (FICC). O evento vai reunir 20 cervejarias e mais de 80 rótulos, para agradar qualquer um que passar por lá. Além, claro, da degustação de tantas bebidas diferentes, a edição vai trazer o Programa FICC – Golden Beer Taps, que promove a capacitação de 15 bares, que passarão por um treinamento em técnicas de serviço, operação, conhecimento cervejeiro e atendimento ao cliente.
Os ingressos gratuitos (com entrada até 13h) devem ser retirados pelo Sympla, e quem os usar deve levar 1kg de alimento não-perecível para doação.
Serviço
Dia: 23 de agosto
Horário: a partir das 11 horas
Onde: Praça da Assembleia
Retirada de ingressos gratuitos pelo Sympla
Festa Alemã
Para os amantes da gastronomia da Alemanha e da cerveja, bebida muito ligada à cultura do país, a Festa Alemã é o programa ideal. Mais de dez cervejarias vão estar na Praça José Mendes Jr., na Savassi, para o evento. Os ingressos são vendidos pelo Sympla por R$ 15.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Serviço
Dia: 23 de agosto
Horário: 12h às 22h
Onde:Praça Mendes Jr, Savassi
*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima