A cada mês, o casal formado pelo chef de cozinha Lamounier Lucas e seu companheiro, Igor Urbano, abre as portas em Santa Luzia, na Região Metropolitana de BH, para os convidados degustarem um cardápio com intervenções artísticas inspiradas no mundo cultural, como na literatura e na música.

Nesta edição, que acontece no sábado (23/11), a sede do banquete Divas, em homenagem às divas da MPB e do pop internacional, será o Madame Geneva, bar belorizontino comandado por Bel Leite, que concorre ao Prêmio Cumbucca nas categorias melhor bar e melhor carta de drinques.

Os encontros promovidos pelo Melangé já exploraram a literatura brasileira no banquete "Grandes Sertões" (inspirado em Grande Sertão: Veredas, de Guimarães Rosa), as artes plásticas em "Os Jardins de Monet", a cultura popular na "Festa Junina" e na feijoada com a roda de samba raiz "Se eu Perder esse Trem".

No festim afrodisíaco "O Festim de Afrodite e o Gozo das Feiticeiras", o chef realizou uma intensa pesquisa sobre o mito de Afrodite e o universo das comidas afrodisíacas ao redor do mundo, propondo um cardápio com 10 pratos do Sri Lanka ao México.

Lamounier Lucas, além de chef de cozinha, é também artista plástico e confessa se debruçar sobre os temas por cerca de três meses antes da realização de cada evento. Para o Divas, o chef se inspirou nas grandes vozes da MPB e do pop internacional e criou um cardápio composto por seis pratos: duas entradas, dois pratos principais e duas sobremesas, cada um deles inspirado em uma grande artista.

O chef Lamounier preparou um Mousse Brulee de limão siciliano para o banquete feito em maio de 2024 Lamounier Lucas/Divulgação

Juntos com Bel, o trio promete uma noite com muito glamour, brilho, comida gostosa e diversão e garantem que o evento ainda promete grandes surpresas aos convidados. Eles não saberão de antemão qual diva inspirou cada prato, isso será revelado apenas na hora do banquete. "Essa é uma das brincadeiras do banquete: descobrir que é baseado em tal diva", diz.

As opções para entrada são a Salada Waldorf (salsão, maçã verde, nozes, alface crespa, alface roxa, uvas verdes, passas, iogurte, mel e mostarda) e a moqueca de banana-da-terra com farofa de banana, licuri e castanha de caju e crostine de fubá.

Para o prato principal, a dupla preparou Arroz de cuxá (arroz, vinagreira, camarão e pimenta de cheiro) e penne com linguiça picante de cordeiro acompanhado de pesto de ora-pro-nobis. Já para a sobremesa, os convidados podem escolher entre o cookie-brownie de chocolate, galho de chocolate e cumaru, leite de castanha de baru ou o bolo Black Velvet com calda de chocolate negro que acompanha licor de laranja e folhas de ouro.

Creme de pêras com repolho roxo e cebola roxa assada com furikaki preparado pelo chef para o Banquete inspirado em Monet Lamounier Lucas/Divulgação

"O cuidado é primoroso, não só com os pratos do cardápio minuciosamente elaborado, mas também com a ambientação cênica dos eventos, o material de divulgação e com as experiências imersivas que são propostas aos convidados", conta Lucas. No Melanjeca (a festa junina proposta pelo casal), foi oferecida uma oficina de estandartes religiosos com apliques, bordados, colagens, pintura e serigrafia. No banquete Os Jardins de Monet, os participantes puderam participar de uma oficina de cianotipia, conduzida pela também artista plástica e professora universitária Graziela Mello Vianna.





Na última edição, realizada em outubro, o Melangé decidiu explorar o universo de um clássico da literatura: Alice no País das Maravilhas. Os participantes experimentaram 10 pratos inspirados em trechos e personagens da obra consagrada.

O casal recebeu a "especialice" Adriana Peliano, artista visual e ilustradora, que conduziu uma roda de conversa sobre a viagem de Alice ao entrar na toca do coelho branco. Foi também montada uma instalação artística com projeção das ilustrações criadas em inteligência artificial pela artista e que compõem seus dois últimos livros.





SERVIÇO

DIVAS - Banquete inspirado nas divas da MPB e da Música Pop Internacional

Dia 23 de novembro, de 19h às 22h30

Madame Geneva - Rua Elias Antônio Jorge, 21a - Luxemburgo, Belo Horizonte

(31) 98482-1133

@madamegeneva_bh

