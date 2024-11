Mesa do Chiquita Café para a oitava edição do Festival

O 9° Festival de Gastronomia e Cultura da Roça de Gonçalves movimenta a cidade do Sul de Minas até domingo (24 de novembro) com uma extensa programação, totalmente gratuita. Um dos focos do evento é celebrar as tradições da gastronomia e da cultura locais, sem esquecer da sua renovação e das novas técnicas contemporâneas.

O festival promove oficinas e workshops com chefs, cozinheiras da roça e estudiosos gastronômicos de diversas partes do país, além de atrações culturais, como shows e espetáculos de teatro.





Vera Pena, uma das organizadoras, revela: "A novidade desse ano é que a gente montou uma praça com produtores locais da região, de azeite, de vinho, de queijo, de charcutaria artesanal, de quitutes, de artesanatos e design locais. Junto a essa feira de produtores, nós montamos uma cozinha show, em que acontecem as oficinas. Por conta do chef Danilo Costa, que foi um dos participantes do MasterChef 2023, nesta edição contamos com convidados dele que vieram nos prestigiar e oferecer oficinas na cozinha show".

A programação também conta com interações especiais para as crianças: na sexta-feira (22/11), a chef Anouk Migotto, que acaba de lançar os livros "Casa da Chef" e "Mantiqueira com as chefs", convida os pequenos para experimentar a arte da confeitaria.

A chef Anouk Migotto participa do evento após o lançamento de dois livros culinários

No mesmo dia, Danilo Costa, do restaurante Sabor sem Freio, ao lado de Giulia Hirata, da marca Santa Amália, ensinam a fazer uma galinhada especial.

No sábado (23/11), o participante da 10ª edição do Masterchef, Edu Bacon, também compartilha suas técnicas com o público, ensinando sua receita de Carbonara da Roça. A programação continua com o workshop "Bioma na Panela", com Daniela Salim, especializada em comida brasileira. A professora de pós-graduação é criadora do projeto "Colher na Estrada", que busca difundir os sabores tradicionais dos povos indígenas, ribeirinhos e quilombolas do Brasil.

Outro encontro aguardado é o de Henrique, do Rancho Maranata, de Virgínia, e de Rafaela e Leonardo, os irmãos Faria, de São Roque de Minas. Os mestres queijeiros vão falar sobre sua arte e deixar o público degustar queijos da Mantiqueira e da Canastra.

Vinte restaurantes da cidade e região também oferecem pratos criados especialmente para o evento, oferecendo uma diversidade de sabores e vivências a quem visita a cidade nestes dias.

