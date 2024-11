SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um queijo de ovelha produzido em Portugal foi eleito o melhor do mundo no campeonato World Cheese Awards. Um representante brasileiro, feito de leite de vaca, alcançou a 9ª posição.

O Queijo Soalheira Tradicional (queijo de ovelha) foi premiado como o melhor do mundo. Produzido pela Quinta do Pomar, em Portugal, o queijo venceu com 86 pontos por sua "textura cremosa" e pelo sabor equilibrado, segundo o GFF (Guild of Fine Food). A premiação aconteceu durante o World Cheese Awards, realizado na cidade de Viseu, em Portugal.





O queijo brasileiro Passionata conquistou a 9ª posição no ranking. Produzido pelo Biopark, no Paraná, foi o único representante do Brasil entre os 14 finalistas, e obteve 81 pontos conquistados. Desenvolvido com leite de vaca, o Passionata é uma evolução do tradicional queijo Maracujino, incorporando polpa de maracujá e flores de calêndula em sua composição, segundo a empresa. Esses ingredientes conferem um sabor tropical e uma aparência diferenciada ao queijo, algo que chamou atenção dos jurados em meio aos 4.786 queijos avaliados.





O evento reuniu queijos de 47 países e jurados de 40 nações. Os produtos foram avaliados por 240 especialistas, incluindo chefs, jornalistas e tecnólogos em alimentos. Os critérios analisados foram aparência, aroma, textura, paladar e sabor.





O queijo vencedor destacou-se pelo uso de coalho vegetal. Feito com leite cru de ovelha e flor de cardo para coalhar o queijo, o Soalheira Tradicional é típico da região central de Portugal e pode ser consumido de colher. Patrick McGuigan, um dos jurados, elogiou seu sabor "herbáceo" e textura amanteigada.





A competição deste ano foi a maior da história do evento. Foi a primeira vez que o World Cheese Awards ocorreu em Portugal, consolidando o país como um centro de excelência na produção de queijos. O diretor do GFF, John Farrand, celebrou a vitória portuguesa como "motivo de orgulho".





Confira o ranking dos finalistas:





1 - Queijo de Ovelha Amanteigado - Quinta do Pomar, Portugal - 86 pontos





2 - Tea Fondada - Chascharia Val Müstair, Suíça - 84 pontos





3 - Alpenhorn Mifroma - Elsa Group (Mifroma), Suíça - 84 pontos





4 - La Cava Barus García-Baquero - Lacteas Garcia Baquero S.A., Espanha - 84 pontos





5 - Bayley Hazen Blue - Cellars at Jasper Hill, EUA - 83 pontos





6 - Pecorino Bislacco al Rum e Tabacco - F.lli Petrucci, Itália - 82 pontos





7 - Blugins - La Casearia Carpenedo, Itália - 82 pontos





8 - Affineur Walo Creamy Lion Cheese - Thurgau, Suíça - 82 pontos





9 - Passionata - Biopark, Brasil - 81 pontos





10 - Snertingdal Ysteri Godbiten - Snertingdal ysteri drift AS, Noruega - 79 pontos





11 - Alte Hexe 9 Monate gereift - Bodensee Käse, Suíça - 78 pontos





12 - Valleclaro - Quesos y Besos, Espanha - 77 pontos





13 - Baldauf 1862 Meisterstück Alpkäse - Baldauf Käse, Alemanha - 75 pontos





14 - Tatie - Latteria Moro di Moro Sergio, Itália - 72 pontos