Já que a ideia é misturar Minas com França, chefs que vão participar da programação do Festival Fartura Belo Horizonte usarão a criatividade para levar um toque francês para as suas receitas. Os pratos podem ser saboreados nos estandes e nas atividades do Cozinha ao Vivo.



No caso de Silvana Watel, é diferente. A chef já representa a França em BH à frente da Francette, especializada em “galettes”, os crepes de sarraceno. Duas das quatro receitas que ela vai levar para o festival são inéditas. Um dos lançamentos promete mexer com os corações dos belo-horizontinos: trouxinha de pato com molho de tucupi.



“Fiz essa trouxinha durante anos – a estreia, inclusive, foi em um Fartura, há quase 10 anos – e foi uma loucura. Virou uma entrada do Au Bon Vivant”, revela Silvana, relembrando seu extinto bistrô francês. Só que, em vez de ser pequena para petiscar, como era no restaurante, ela criou uma porção individual para caber em uma cumbuca funda e comer com garfo e faca. No recheio, pato desfiado e molho de tucupi que vem do Pará.



A outra novidade será o crepe brulée, com massa em formato de cone, recheio da base do creme brulée e cobertura de açúcar maçaricado.

Esta edição será em um lugar inédito: o Mirante Belvedere Oranduu/Divulgação



Do que já é servido na Francette, estão confirmados dois crepes, entre eles o La Galette Saucisse, com linguiça suína artesanal, queijo Canastra, creme de mostarda Dijon e picles de cebola roxa. “É um clássico na França, vendido como um cachorro-quente nos estádios de futebol. Aqui dei uma amineirada com o queijo Canastra”, explica.



O de cogumelos Paris assados com cebola roxa, alho, tomilho, vinho branco, queijo Canastra e um toque de vinagre balsâmico, que entrou no cardápio há cerca de um mês, é a segunda escolha. O queijo pode ser substituído por creme vegano. Tirando a trouxinha, todos os outros crepes serão servidos em formato de cone, que já faz sucesso nos eventos de rua dos quais Silvana participa.

Filé de avestruz



O chef Juliano Caldeira deu um jeitinho de aproximar a França do seu universo de carnes exóticas. Por isso, vai mostrar no Cozinha ao Vivo amanhã, às 18h, como se faz avestruz com ratatouille. “É uma carne que gosto muito de trabalhar, saborosa, muito macia e extremamente vermelha”, destaca, justificando sua escolha. Segundo ele, a carne de avestruz tem a maciez do filé-mignon de boi e lembra um pouco o fígado pelo aroma, mas o sabor é bem diferente.



Enquanto conversa com o público, o chef vai grelhar cubos grandes de filé de avestruz, feito da coxa do animal. O corte tem que ser servido ao ponto, senão corre o risco de ficar ressecado, já que não tem gordura entremeada nem externa. Como ele conta, essa era a carne mais vendida na época em que teve restaurante.



De acompanhamento, um ratatouille inusitado, feito na frigideira. Juliano brinca que não vai se arriscar a fazer prato clássico francês no meio de tanto francês. “Em vez de fazer o ratatouille tradicional, com legumes assados em rodelas, vou fazer tudo picado, puxar na manteiga e finalizar em chapa ou paellera”, explica. Sua receita terá abobrinha, berinjela, tomate, pimentão, alho, cebola e pimenta dedo-de-moça. O visual ficará diferente, mas os sabores serão facilmente reconhecidos.

Carnes defumadas



Representando a Vila da Lavanda, em Brumadinho, na Grande BH, André Prates escolheu duas receitas francesas para acompanhar suas carnes defumadas. “Criamos esses pratos especialmente para o festival e vamos servi-los como se fosse na França.”

Para acompanhar a costela de boi defumada da Vila da Lavanda, o clássico ratatouille com um mix de legumes Vila da Lavanda/Divulgação



A costela de boi defumada por 15 horas em lenha de pêssego terá a companhia do ratatouille clássico, da Provence, que combina vários legumes. O chef também escolheu servir o molho meunière, à base de manteiga, alcaparras, salsa e limão, que tradicionalmente acompanha peixes brancos. Mas ele vai usá-lo para regar o salmão defumado, propondo uma nova combinação.



É claro que não poderia faltar o delicioso boeuf bourguignon, típico da região da Borgonha. O chef Rafael Pires, do restaurante Mia, em Tiradentes, vai servir o ensopado de maçã de peito, bacon e cogumelos ao vinho com purê de batata trufado.

Serviço



Festival Fartura Belo Horizonte

Sábado e domingo, das 12h às 20h

Mirante Belvedere (Av. José Maria Alkimin, altura do número 500, Belvedere)

Acesso gratuito mediante retirada de ingressos

Mais informações no site e no Instagram