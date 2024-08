O pão de queijo deve ou não deve ser escaldado? O programa Primórdios da Cozinha Mineira, iniciativa de pesquisa do Senac, investiga a polêmica que mexe com o gosto do mineiro. Neste sábado (17/8), o público poderá participar de uma pesquisa, enquanto aprecia as duas versões da receita, no Mercado Central, em Belo Horizonte, para dar a sua opinião.



Vani Pedrosa, assessora de projetos especiais do Senac e responsável pelo programa Primórdios da Cozinha Mineira, revela que a dúvida vai além do paladar: “Essa é uma discussão que atinge a origem do pão de queijo. Como ele se tornou o que é hoje dentro do nosso estado, rompeu limites e agora pode até ser considerado ingrediente de muitas outras receitas?”.



A pesquisadora explica que o pão de queijo sem escaldo é uma receita mais característica das Gerais (Norte e Centro-Oeste mineiro) e resulta em uma massa mais elástica, o que favorece a conservação antes feita nas latas. Já o pão de queijo com escaldo é mais indicado para comer na hora. Essa técnica simula melhor o glúten, gerando um miolo mais macio, casca crocante e uma massa mais equilibrada ao sair do forno. No entanto, conserva pior, por ficar mais duro depois de frio.

O público poderá experimentar as duas versões e votar na melhor Matheus Ventura/Divulgação

"O escaldo facilita a saída da umidade no forno, mas facilita também o ressecamento após esfriar. Com isso, o pão de queijo com escaldo é perfeito para se comer quente", conta. "Além disso, o escaldo deixa a massa do pão de queijo mais leve, porque, quando você coloca água quente no polvilho, ele já forma uma goma. Tem que amassar isso para fazer uma farofa, o que deixa a goma mais leve depois", completa Vani.

Como funciona

Para participar da pesquisa, você tem que se inscrever gratuitamente na "Cozinha laboratório: Experiências com o pão de queijo", que será na Cozinha Didática do Mercado Central e terá duração de uma hora. Lá, o Senac falará sobre a história do pão de queijo e do programa Primórdios da Cozinha Mineira. Depois, convidará os participantes para o mise en place (organização dos insumos) e a apresentação das técnicas e práticas de produção das massas (com escaldo e sem escaldo).

A pesquisa vai ser feita de duas formas: quem participar das oficinas vai experimentar as duas versões, escolher a melhor e depositar o voto na hora em uma urna. Além disso, os visitantes do Mercado Central vão poder degustar pães de queijo, que serão distribuídos aleatoriamente no térreo, e vão receber um QR code para votar pelo celular.

Serviço

"Cozinha laboratório: Experiências com o pão de queijo"

Data: Sábado, 17 de agosto

Endereço: Mercado Central (Avenida Augusto de Lima, 744 - Centro)

Horários: 8h30 às 9h30; 10h às 11h; 11h30 às 12h30

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino