O Mercado Central vai distribuir um mimo delicioso aos seus visitantes na manhã deste sábado (17/8): pão de queijo! A ação, organizada pelo Senac, celebra o Dia Nacional do Pão de Queijo. Além de saborear o famoso lanche, quem estiver lá poderá aproveitar a oportunidade para conhecer melhor o famoso ponto turístico e de compras de Belo Horizonte e seus produtos.







Os pães de queijo estão sendo produzidos ao longo desta semana durante os workshops gratuitos e atividades abertas ao público na Faculdade Senac, que fazem parte da Semana Integrada do Pão de Queijo. Os encontros falam sobre as raízes do alimento, como ele se tornou tão importante para a cultura e mostram seus diferentes modos de preparo. Os alunos do curso superior de Gastronomia do Senac também auxiliam nessa produção.

Cozinheiros do Senac celebram o Dia do Pão de Queijo Genilton Elias/Divulgação

O cheiro da iguaria mineira vai se espalhar pelo Mercado Central em três horários, no período da manhã: 8h15, 9h30 e 10h10. A distribuição será nos corredores do andar térreo.





A coordenadora de extensão da Faculdade Senac, Cristiana Lopes, destaca a tradição da data. “A faculdade comemora esta data desde 2016. Em 2024, com a realização de diferentes atividades, em dias e horários distintos, podemos atingir mais pessoas e esperamos que os interessados conheçam mais e melhor as nuances históricas, culturais e gastronômicas que constituem o famoso pão de queijo mineiro, que é tão amado no Brasil e no mundo”, pontua.

Degustação especial

A Soul de Queijo, casa especializada em pães de queijo autorais, oferecerá uma degustação gratuita especial para seus clientes, destacando a diversidade de sabores dessa iguaria. Atualmente, eles oferecem no cardápio pão de queijo de gorgonzola, provolone, torresmo, multigrãos, chocolate, doce de leite e goiabada.

o Bubble Cheese é um pão de queijo em formato de waffle Soul de Queijo/Divulgação

Durante o evento, o público poderá degustar minis pães de queijo de diferentes sabores, embalados por música ao vivo. Haverá também o sorteio de um voucher de 50% de desconto para consumir produtos da loja. O ganhador poderá levar quantas pessoas quiser para a experiência.

O cardápio da Soul de Queijo vai além do tradicional com uma inovação deliciosa: o bubble cheese, criado pela chef Larissa Albuquerque. Esse pão de queijo em formato de waffle é composto por bolhas que podem ser recheadas com diversos sabores, como requeijão, cheddar, cream cheese, creme de alho, goiabada, doce de leite, Nutella e frutas vermelhas.

Além disso, ele também é servido como sanduíche, com uma massa leve e crocante, em opções como caprese, peito de peru, brie com pera gratinada, carne seca com catupiri, italiano e cogumelos frescos.

Serviço

Distribuição de pão de queijo no Mercado Central

Endereço: Avenida Augusto de Lima, 744 - Centro

Horários: 8h15, 9h30 e 10h10

Degustação na Soul de Queijo

Endereço: Rua Antônio de Albuquerque, 892 – Savassi

Horário: das 9h às 21h30

