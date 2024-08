Pizza com camarões flambados no azeite, com alho e cebola roxa

Para a felicidade dos apreciadores de frutos do mar, a Praça da Assembleia, no Bairro Santo Agostinho, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, será palco da 6ª edição do Festival de Camarão neste sábado (17/8). O evento traz uma variedade de pratos à base da iguaria preparados de diferentes maneiras: frito, cozido, empanado e acompanhado de um toque de limão. O público poderá desfrutar dessa saborosa experiência gastronômica das 10h às 18h, com entrada gratuita.





Porção de camarão da Fish Maria Alimentos Instagram/Reprodução

O cardápio do festival apresenta o camarão de diversas maneiras. Entre as opções, empanadas, camafeu, massa artesanal com molho de camarão, moqueca e vatapá, acarajé, pastel, camarão no cone, camarão oriental, espeto de camarão empanado com queijo coalho, samosas, crepes, empadas, pizzas, camarão com bobó na abóbora, crispy de camarão e paella valenciana.





“A primeira paella do mundo foi feita durante a Guerra Civil da Espanha com o que tinha à disposição no momento, como coelho, frango e verduras. Com o tempo, ela foi adquirindo outras versões”, diz o chef e expositor do Las Paellas, Daniel de Oliveira, que morou na Espanha durante cinco anos e aprendeu a receita da verdadeira paella de Valência.

Para aqueles que não comem camarão ou possuem restrições alimentares, o evento oferecerá outras opções saborosas, como espetinhos, pizzas e pastéis.

E para beber...

Tudo isso poderá ser harmonizado com o chope artesanal da Krug Bier, drinques variados e vinhos selecionados pela Adega Wine, dos parceiros da importadora TDP Wines. Uma boa variedade de vinhos de vários países, como Chile, Argentina, Portugal, Itália e Espanha, participam desse roteiro para harmonizar com os pratos e petiscos.

Praça da Assembleia recebe 6ª edição do Festival de Camarão Projeto BH Cult/Divulgação

“Para pratos com camarão, recomendamos vinhos brancos secos, como Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot Grigio e os famosos portugueses alentejanos. Para os amantes de vinho tinto, o casamento perfeito é a paella valenciana com um Tempranillo da Hoya del Carmen de origem espanhola”, explica Natasha Gusmão, sommelier de vinhos.





Os visitantes também poderão adoçar o dia com uma seleção de sobremesas, incluindo churros e doces variados.

Música ao vivo

Complementando a experiência, o festival contará com apresentações de música ao vivo. Na programação, às 12h30, tem Dom Preto e banda tocando blues, rock e soul nacional, como os sucessos de Tim Maia. Já às 15h30, a banda Wild Mary tocará, apresentando os clássicos do rock nacional e internacional.





Além disso, a Praça da Assembleia oferece um amplo espaço kids gratuito, além de opções pagas, como infláveis, carrinhos elétricos e outros brinquedos operados por empreendedores locais. O evento também é pet friendly, com entrada gratuita e retirada dos ingressos pela plataforma do Sympla.







Serviço

6ª edição do Festival de Camarão

Sábado, 17 de agosto, das 10h às 18h

Praça da Assembleia - Santo Agostinho

Ingressos gratuitos, disponíveis no site Sympla





*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino