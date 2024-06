A gastronomia está de luto pela perda nesta terça-feira (18/06) do jornalista Ricardo Castilho, diretor editorial e sócio fundador da Prazeres da Mesa, agência de conteúdo gastronômico com mais de 20 anos de assessoria a empresas e marcas do setor e divulgação e apoio para o desenvolvimento da culinária, da cozinha, da comida brasileira. Ele também era membro das Confrarias de vinhos do Alentejo, Dão e Vinho do Porto, todas em Portugal; e cavalheiro da Confraria de Champagne, na França.

"Com enorme tristeza, incredulidade e saudades imensas, comunicamos que nosso sócio, amigo, pai e marido Ricardo Castilho, nos deixou esta manhã. Pai amoroso e presente de Carol, Juninho e JP, e marido extraordinário de Cláudia, foi um homem presente em cada momento de sua família . Deixa um buraco em nossas vidas, e de nossa equipe . Estamos arrasados", diz a publicação no Instagram do Prazeres da Mesa. A causa da morte não foi divulgada.

Lançada em 2003, a proposta da revista Prazeres da Mera foi sempre "saciar o apetite de todos os leitores que gostam de cozinhar, viajar e conhecer os segredos dos bons vinhos e de outras bebidas antecipando tendências e mostrando as novidades desse delicioso universo", como anunciado seu propósito no site da publicação.

Foram 21 anos 1 mês de um entrega absoluta ao mundo da gastronomia por prazer e competência. Ricardo Castilho nasceu em São Paulo (SP), é jornalista de formação e depois de passar por várias editoras, se especializou em vinhos e gastronomia.

Ele começou no jornalismo em 1985 como assessor do Fundo Social de Solidariedade. Depois foi repórter, editor e editor especial na revista Playboy, da Editora Abril. Em 2003 criou o projeto da revista Prazeres da Mesa, que depois se transformou em uma plataforma de comunicação na área de gastronomia, vinhos e outras bebidas.

À frente da Prazeres da Mesa, Ricardo Castilho foi o primeiro jornalista a lançar um caderno de vinhos dentro de uma revista. Entre as honrarias, recebeu o título de "Chavalier de l'Ordre des Cateaux" (Cavaleiro da Ordem dos Castelos), de Champagne, na França.

A Prazeres da Mesa é referência na gastronomia. É responsável ainda por um dos principais prêmios nacionais, o Melhores da Gastronomia, que ocorre anualmenteT.