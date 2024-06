Queijo olho de tigre, que já ganhou medalha de ouro no mundial em São Paulo em 2024, da Mantiqueira de Minas, presente no Expominas

Além de conhecer a diversidade e qualidade dos queijos artesanais mineiros, saboreá-los, poder levar para casa, o público que visita a 6ª edição do Festival do Queijo Artesanal de Minas tem uma missão para lá de prazerosa neste sábado (15/06), no Expominas, em Belo Horizonte: eleger a região, entre as 13 participantes, que produz o melhor queijo do Festival.

Cada uma das regiões indica um queijo específico para degustação do público, que escolhe entre eles o melhor Queijo Minas Artesanal (QMA), iguaria que é tombada como patrimônio imaterial do Brasil pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A votação ocorrerá das 14h às 16h, intervalo em que os votos devem ser colocados na urna para contabilização. Às 17h, será o anúncio do campeão, que vai ganhar um certificado de aprovação popular.

Esta é terceira eleição do queijo do Festival pelo público. Paula Lobato, analista de assistência técnica do Sistema da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais (Faemg) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Administração Regional de Minas Gerais (Senar), destaca que o sucesso é absoluto diante do interesse do belo-horizontino, turistas e público em geral pelo universo do queijo e toda a cadeia em torno do Festival.

"A ação é para promover a interação do público e fazê-lo protagonista. A primeira edição foi em 2022. Em 2023 tivemos recorde de participantes e, agora, vivemos a expectativa para 2024. Seguimos divulgando o queijo para a população, o mundo do queijo artesanal e aproximando o contato com os produtores", conta Paula Lobato.

A analista de assistência técnica e gerencial do Sistema Faemg Senar, Paula Lobato, destaca que a eleição é uma forma de tornar o público protagonista no Festival Janaina Rochido/Divulgação

Paula Lobato enfatiza que ninguém precisa ser expert, um especialista em queijos. Basta gostar, provar e eleger seu preferido. "Não é nada técnico. Cada região indica um queijo entre os participantes, montamos um estande de degustação, a pessoa passa por lá, prova e coloca seu voto na urna para aquele que mais lhe agradou. É puramente paladar".

A analista do Sistema Faemg Senar conta que o público se engaja: "Ele gosta de participar, estar presente e tem até fila. Mostra interesse e se sente parte".

O vencedor não leva troféu ou medalha, mas ganha um certificado para a região e se enche de orgulho e satisfação pelo reconhecimento do consumidor final: "Os produtores e a região ficam lisonjeados, já que consideram o Festival o maior evento de queijo artesanal que participam".

A região Mantiqueira de Minas foi a vencedora pela eleição popular em 2022 e 2023 e quer o tricampeonato.

Diversidade e qualidade

Há seis anos, o Festival do Queijo Artesanal de Minas tem atraído a atenção de visitantes de todo o Brasil e até mesmo de outros países interessados em conhecer a diversidade e a qualidade dos queijos artesanais produzidos em Minas Gerais.

Nesta edição, entre os territórios, uma novidade: a inclusão da Serra Geral, no Norte do estado, que produz diversos tipos de queijos e será representada pelos produtores do Queijo Minas Artesanal (QMA) da região.

Somam-se a ela as 10 regiões tradicionais na produção desse tipo de queijo: Araxá, Campo das Vertentes, Canastra, Cerrado, Diamantina, Entre Serras da Piedade ao Caraça, Serra do Salitre, Serras da Ibitipoca, Serro e Triângulo Mineiro.

O evento conta ainda com mais dois tipos de queijos artesanais: Alagoa e Mantiqueira de Minas, totalizando 13 participantes.

