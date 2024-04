O Governo de Minas reconheceu o requeijão moreno como um dos queijos artesanais de Minas Gerais. O texto tem como o objetivo de promover e valorizar o produto, incentivar a proteção de seu método de fabricação e sua produção sustentável, gerando empregos e renda nas regiões produtoras. A resolução foi publicada no Diário Oficial deste sábado (27/4).

Produzido a partir de leite cru coagulado naturalmente, o requeijão moreno é obtido pela fusão entre creme de leite cozido e massa de coalhada dessorada e lavada. Sua cor varia do amarelo ao marrom, com textura firme e consistência homogênea, apresentando formatos diversos, de esférico a retangular, com casca fina e sabor levemente defumado.

O produto é considerado parte integrante da cultura mineira há séculos, sendo uma prática transmitida ao longo das gerações para perpetuar a tradição familiar.

No Vale do Mucuri, diversos municípios têm uma produção significativa de requeijão moreno, com pelo menos 54 produtores identificados pela Emater-MG. Outras regiões também podem ser reconhecidas como produtoras tradicionais, como Porteirinha, na região Norte.