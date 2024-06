Festival do Queijo Artesanal de Minas irá contar com oficinas de harmonização com queijo e aulas gastronômicas na prática

Entre os 13 e 15 de junho, o Expominas, em Belo Horizonte, recebe a sexta edição do Festival do Queijo Artesanal de Minas, que marca a inauguração da parceria entre o Sistema Faemg Senar, por meio do Instituto Antonio Ernesto de Salvo (Inaes), e o Centro de Referência do Queijo Artesanal (CRQA), que inclui uma série de ações com duração prevista de um ano.

Desta vez, o evento conta com uma programação extensa de atividades, composta pela Oficina Queijo e Cultura, que inclui treinamentos de harmonização de queijos com vinho e mel, além de aulas práticas de gastronomia.

Confira a programação completa

Nesta quinta, o Festival conta com a oficina de maturação de queijos em casa, das 15 às 17h, além da oficina de harmonização de queijo e mel, de 17h às 19h, com a tecnóloga em laticínios Luciana Godinho Nunes. Às 20h, a programação conta com oficina de harmonização de cachaça e queijo, com o sommelier de cachaça José Maurício Resende.

Na sexta (14), Godinho retorna à programação para uma degustação comentada de queijos, de 14h às 16h. Às 19h, o evento conta com oficina de harmonização de queijo e vinho com o jornalista gastrônomo Eduardo Girão.

Já no sábado, o evento oferece experiência de cozinha para pais e filhos, às 10h e 15h, com o chef Paulo Turziani e o consultor Elmer de Almeida; oficina de harmonização de requeijão com cervejas especiais, às 17h, com Girão e o sommelier Daniel Martins; e oficina de harmonização de vinhos com queijos, com a sommelier internacional Amanda Castelo Branco.

Além disso, em todos os dias, o Instituto de Hospitalidade e Artes Culinárias (Inhac) oferece aulas práticas de gastronomia com o chef Turziani, além da dinâmica contar com degustação de queijos artesanais com o Centro de Referência do Queijo Artesanal, com o consultor Elmer de Almeida. Na sexta (14) acontece de 17h às 21h e no sábado, às 19h.



Parceria para promoção do agro mineiro

Além do Festival, a parceria entre o Sistema Faemg e o CRQA pretende realizar uma série de ações que promovam os produtos e o agronegócio mineiro. Dentre as propostas, estão eventos no Centro de Referência do Queijo Artesanal e no Espaço 356, feiras de produtos artesanais, rodadas de negócios entre distribuidores e produtores e degustações de produtos artesanais.

De acordo com Antônio de Salvo, presidente do Sistema Faemg, a parceria tem o interesse de atuar em defesa dos interesses e valorização dos produtos artesanais mineiros, em especial os produtores do queijo artesanal. “Queremos contribuir com a atividade, que é fonte de sustento para inúmeras famílias do nosso estado e que atua com excelência, produzindo queijos premiados dentro e fora do nosso país”, ressaltou.

Como participar?

Para participar, o interessado deve realizar credenciamento no site oficial do evento e apresentar o QR Code na entrada para realizar a retirada do crachá.