Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Nubank anunciou nesta semana o festival Nu RockCorps, evento com apresentações confirmadas da banda Black Eyed Peas e do cantor João Gomes. A iniciativa é exclusiva para clientes da instituição financeira e adota um formato diferenciado para o acesso do público, no qual as entradas são gratuitas.

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Para garantir um lugar no evento, o cliente precisa realizar quatro horas comprovadas de trabalho voluntário em entidades parceiras do projeto. O agendamento prévio das tarefas deve ser feito por meio do endereço eletrônico nurockcorps.com.br, portal oficial da iniciativa.

O banco destacou que é a primeira vez que o formato do festival “doe seu tempo, ganhe um ingresso” chega ao Brasil. Outras atrações serão divulgadas nas próximas semanas.

A programação das ações voluntárias tem início no dia 16 de dezembro, em São Paulo, com continuidade prevista até abril de 2027. A estrutura abrange 300 projetos vinculados a 200 ONGs distribuídas em sete capitais brasileiras, incluindo São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Belém (PA), Salvador (BA), Brasília (DF) e Porto Alegre (RS).

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As inscrições para as atividades já começaram e as vagas são liberadas de maneira gradual. A meta do Nubank envolve atingir a marca de mais de 160 mil horas de serviços voluntários. Ao longo das próximas semanas, novas datas, cidades e organizações parceiras serão adicionadas à página oficial.

Em comunicado enviado à imprensa, João Gomes destacou o formato solidário do encontro. “Fazer um show em que o público chega ali depois de ajudar alguém é muito importante pra mim. É um jeito de chegar a mais gente e de agradecer ao meu público”, afirmou o cantor.

A banda Black Eyed Peas, que foi uma das apresentações do Rock in Rio 2026, também compartilhou a expectativa para o evento. “Os brasileiros sempre nos receberam muito bem, e a gente queria voltar de um jeito que significasse mais. Estamos preparados para fazer um show ainda mais especial”, declarou o grupo.

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