Designer de BH viraliza ao descobrir cegueira de membro do Black Eyed Peas

Nas redes sociais, usuários ficaram surpresos com a condição do artista (foto: Reprodução Redes Sociais e Billboard)





O rapper nasceu com nistagmo, uma doença que provoca ocilações involuntárias nos olhos, deixando a pessoa quase cega. A condição afetava diretamente a carreira musical do Apl.de.ap, que teve dificuldades durante as performances da banda.









Em 2012, Apl fez uma cirurgia no músculo ocular, que corrigiu a condição. “Eu consigo ver vários detalhes em um rosto”, comentou.





Mas nas redes sociais, a recente descoberta da doença de apl intrigou os internautas. A publicação da designer mineira no Twitter já tem mais de 88 mil curtidas e 6 mil comentários.





Tipo, é uma parada que geral sabe só eu que não ou é meio que ~novidade? %u2014 marina (@marinajacome) May 11, 2022

Se não tivesse no trends topics do twitter eu não ia saber nunca que i Apl é cego pic.twitter.com/ZSlTTWNJyk %u2014 %uD835%uDD43%uD835%uDD66%uD835%uDD5A%uD835%uDD6B %uD835%uDD3D%uD835%uDD56%uD835%uDD5D%uD835%uDD5A%uD835%uDD61%uD835%uDD56 %u2102%uD835%uDD66%uD835%uDD5F%uD835%uDD59%uD835%uDD52 (@vixeluiz) May 11, 2022





Em resposta a sua publicação original, Marina publicou um vídeo do Will.I.Am, também integrante da banda, contando a dinâmica dos amigos no palco.





E nos comentários tinha gente falando que se observar ele nos shows, dá pra "perceber" e que o resto do grupo sempre ficava ~guiando ele. pic.twitter.com/xCi3EUUKPm %u2014 marina (@marinajacome) May 11, 2022

se o will não fala eu ia continuar sem saber q o apl é cego até pq é tão cuidadoso e natural q eles fazem ser imperceptível https://t.co/FI77UfCML4 %u2014 ste memada (@stebohana) May 11, 2022





Os comentários também publicaram outras “curiosidades” do mundo pop que não são tão conhecidas. “Nem os Europeus descobriram tanta coisa como eu tô descobrindo neste tweet” , escreveu uma conta.





São nem 8hrs da manhã e em pleno 2022 fico chocada 3x em saber:

- o bebê q interpreta a Aurora no filme Malévola é a filha da Jolie pq foi o único bebê q ñ se assustou cm a fantasia

- Apl integrante do Black Eyed Peas é cego

- David Grohl é surdo pic.twitter.com/NIhRHxjwrY %u2014 Rafa (@insuportavel_rf) May 11, 2022

O efeito Mandela funciona mt bem nessa do Adam Sandler e da Jennifer Aniston %u2014 Nini%uD83C%uDF31 (@_moonlighteyes) May 11, 2022

E o Nicholas Cage, que na verdade se chama Nicholas Coppola, e é sobrinho do Francis Ford Coppola, o diretor d'O poderoso chefão? %u2014 Diogo Monteiro (@diogomon) May 11, 2022



