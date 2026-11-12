Festival Let's Dance BH agita a Praça da Assembleia com música e nostalgia
Evento gratuito reúne shows, aulas de dança ao ar livre e gastronomia no dia 21 de novembro; confira atrações e o nostálgico momento romântico
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A Praça da Assembleia se transforma na pista de dança ao ar livre mais animada de Belo Horizonte no dia 21 de novembro, das 14h às 22h. O festival "Let's Dance BH" chega com entrada inteiramente gratuita e aberto ao público, prometendo uma experiência inesquecível voltada para pessoas de todas as idades.
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O evento reúne música de qualidade, aulas interativas e uma estrutura gastronômica completa. Durante todo o período de atividades, dançarinos animados ocupam a pista para contagiar os presentes. A função do grupo é ensinar passos básicos para os iniciantes e integrar o público, garantindo que ninguém fique parado.
Shows e ritmos no palco
A abertura oficial da programação musical fica por conta da Escola Avantgarde. A apresentação traz energia e ritmo com o objetivo de aquecer a galera logo no início da tarde na praça.
Na sequência da programação, a Banda Black Soul assume o comando do palco. O conjunto apresenta o melhor da soul music e do R&B, espalhando muito groove pelos passos de quem estiver no local.
Para encerrar a noite em grande estilo, a banda Lira Club se apresenta para agitar o público. O repertório do show reúne diversos sucessos conhecidos da dance music e do pop rock.
Nostalgia no "Momento Romântico"
Entre os principais destaques organizados para o público está o "Momento Romântico", atração marcada para ocorrer nos intervalos das bandas. A iniciativa resgata o clima nostálgico das matinês clássicas ocorridas entre os anos 60 e 80, trazendo a temática da paquera e da nostalgia para o espaço aberto.
O momento conta com clássicas músicas lentas em sua execução. A proposta busca criar a atmosfera perfeita tanto para casais reviverem bons momentos quanto para novos encontros acontecerem no decorrer do evento.
Estrutura gastronômica
Para os participantes acompanharem a maratona de dança, o festival disponibiliza opções culinárias e bebidas variadas:
praça gastronômica variada, planejada para atender a todos os paladares;
bar com venda de chope artesanal;
vinhos disponíveis para os presentes;
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drinks especiais preparados para o evento.