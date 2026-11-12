Assine
overlay
Início Cultura
GRATUITO

Festival Let's Dance BH agita a Praça da Assembleia com música e nostalgia

Evento gratuito reúne shows, aulas de dança ao ar livre e gastronomia no dia 21 de novembro; confira atrações e o nostálgico momento romântico

Publicidade
Carregando...
Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
12/11/2026 13:58

compartilhe

×
Festival Let's Dance BH agita a Praça da Assembleia com música e nostalgia
Público aproveita a programação musical e a estrutura gastronômica do festival Let&#39;s Dance BH na Praça da Assembleia crédito: Divulgação

A Praça da Assembleia se transforma na pista de dança ao ar livre mais animada de Belo Horizonte no dia 21 de novembro, das 14h às 22h. O festival "Let's Dance BH" chega com entrada inteiramente gratuita e aberto ao público, prometendo uma experiência inesquecível voltada para pessoas de todas as idades.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

O evento reúne música de qualidade, aulas interativas e uma estrutura gastronômica completa. Durante todo o período de atividades, dançarinos animados ocupam a pista para contagiar os presentes. A função do grupo é ensinar passos básicos para os iniciantes e integrar o público, garantindo que ninguém fique parado.

Shows e ritmos no palco

A abertura oficial da programação musical fica por conta da Escola Avantgarde. A apresentação traz energia e ritmo com o objetivo de aquecer a galera logo no início da tarde na praça.

Na sequência da programação, a Banda Black Soul assume o comando do palco. O conjunto apresenta o melhor da soul music e do R&B, espalhando muito groove pelos passos de quem estiver no local.

Para encerrar a noite em grande estilo, a banda Lira Club se apresenta para agitar o público. O repertório do show reúne diversos sucessos conhecidos da dance music e do pop rock.

Nostalgia no "Momento Romântico"

Entre os principais destaques organizados para o público está o "Momento Romântico", atração marcada para ocorrer nos intervalos das bandas. A iniciativa resgata o clima nostálgico das matinês clássicas ocorridas entre os anos 60 e 80, trazendo a temática da paquera e da nostalgia para o espaço aberto.

O momento conta com clássicas músicas lentas em sua execução. A proposta busca criar a atmosfera perfeita tanto para casais reviverem bons momentos quanto para novos encontros acontecerem no decorrer do evento.

Estrutura gastronômica

Para os participantes acompanharem a maratona de dança, o festival disponibiliza opções culinárias e bebidas variadas:

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay