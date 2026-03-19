Festival Sons & Sabores Latinos agita BH com música e gastronomia

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Belo Horizonte recebe o Festival Sons & Sabores Latinos, um evento de rua que celebra a cultura hispânica na capital mineira. A festa será no dia 28 de março de 2026, das 12h às 21h, na Praça da Assembleia, com entrada gratuita e programação para toda a família.

O festival reforça a vocação da cidade para grandes eventos ao ar livre, transformando espaços urbanos em pontos de encontro culturais. A proposta é promover um intercâmbio de ritmos e sabores entre o Brasil e seus vizinhos.

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Música para dançar

A trilha sonora foi pensada para não deixar ninguém parado, com uma mistura de ritmos que passeia pela América Latina. O line-up conta com a energia da Sonora Banda, o balanço de Joãozito e a Parceria, além de uma apresentação da escola de música Musicando.

O público poderá dançar ao som de Reggaeton, Salsa, Cumbia e clássicos da música brasileira.

Sabores da América Latina

A experiência sensorial se completa com uma feira gastronômica que reúne pratos tradicionais do continente. O cardápio oferece desde empanadas, arepas e choripans argentinos até tacos mexicanos e assadores latinos.

A culinária brasileira também está presente com feijão tropeiro, acarajé e pastéis. Para beber, as opções incluem vinhos latinos, chope artesanal e drinks como Fernet, Margarita e a clássica caipirinha.

Os ingressos gratuitos para o festival podem ser retirados antecipadamente pela plataforma Sympla.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.