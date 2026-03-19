Festival Sons & Sabores Latinos agita BH com música e gastronomia
Evento gratuito na Praça da Assembleia une ritmos como salsa e reggaeton a pratos típicos como empanadas, arepas e choripans: veja a programação
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Belo Horizonte recebe o Festival Sons & Sabores Latinos, um evento de rua que celebra a cultura hispânica na capital mineira. A festa será no dia 28 de março de 2026, das 12h às 21h, na Praça da Assembleia, com entrada gratuita e programação para toda a família.
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O festival reforça a vocação da cidade para grandes eventos ao ar livre, transformando espaços urbanos em pontos de encontro culturais. A proposta é promover um intercâmbio de ritmos e sabores entre o Brasil e seus vizinhos.
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Música para dançar
A trilha sonora foi pensada para não deixar ninguém parado, com uma mistura de ritmos que passeia pela América Latina. O line-up conta com a energia da Sonora Banda, o balanço de Joãozito e a Parceria, além de uma apresentação da escola de música Musicando.
O público poderá dançar ao som de Reggaeton, Salsa, Cumbia e clássicos da música brasileira.
Sabores da América Latina
A experiência sensorial se completa com uma feira gastronômica que reúne pratos tradicionais do continente. O cardápio oferece desde empanadas, arepas e choripans argentinos até tacos mexicanos e assadores latinos.
A culinária brasileira também está presente com feijão tropeiro, acarajé e pastéis. Para beber, as opções incluem vinhos latinos, chope artesanal e drinks como Fernet, Margarita e a clássica caipirinha.
Os ingressos gratuitos para o festival podem ser retirados antecipadamente pela plataforma Sympla.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.