Dwayne Johnson faz seis refeições por dia para manter a forma, mas um detalhe de sua rotina alimentar diária chama mais atenção do que a quantidade de comida

Lara Santana é jornalista formada pela UniCarioca em 2022, com passagens por veículos como EM OFF e O Dia. Atualmente, produz reportagens sobre diferentes editorias, sempre com abordagem versátil, que alia apuração jornalística e linguagem acessível.

Dwayne Johnson construiu uma trajetória singular em Hollywood. Antes de atuar nas telas, ele ganhou fama na luta livre com o apelido The Rock. O atleta disputou competições na WWF de 1996 a 2004, com retorno entre 2011 e 2013. Embora ainda faça aparições esporádicas no ringue, ele consolidou seu nome como ator.

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O artista utiliza seu físico avantajado no cinema de ação, estrelando a saga "Velozes e Furiosos", o filme "Adão Negro" e o sucesso da Prime Video "Operação Natal". Ele também atuou na Disney, onde interpretou Maui em "Moana". Para manter o porte aos 54 anos, o ator adota uma programação física e alimentar fixa.

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Em entrevista concedida à revista "Men's Health" em 2023, o astro descreveu sua alimentação como "muito constante, extremamente disciplinada e entediante". Ele afirmou que costuma ingerir os mesmos itens diariamente ao longo de dias, semanas e meses. Essa postura veio de seu pai, um dos pioneiros entre lutadores profissionais com corpo de fisiculturista, que ensinou ao filho a comer para nutrir o organismo, sem focar no prazer.

Divisão e escolhas dos alimentos

A estratégia central consiste em comer apenas o que gosta e evitar qualquer sensação de fome. O ex-lutador reparte seu consumo em seis refeições diárias e detalhou metade desse esquema durante a entrevista:

primeiro prato do dia: ovos, carne (bife ou bisão), aveia em flocos ou cereais de arroz integral acompanhados por frutas como mamão ou mirtilo;

segunda refeição: servida por volta de 10h ou 11h, logo após o treino matinal, contendo carboidratos complexos (habitualmente arroz), filé de frango e legumes verdes;

jantar: composto por fontes de proteína como peixe, frango, búfalo ou bife, além de carboidratos complexos e legumes verdes. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Essa rotina exige acompanhamento especializado. O astro americano-canadense conta com a atuação de chefs de cozinha alinhados ao seu treinador esportivo. A equipe é responsável por monitorar as calorias e mensurar com exatidão as necessidades nutricionais que o corpo do ator demanda, recurso acessível a poucas pessoas no dia a dia.