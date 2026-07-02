Assine
overlay
Início Cultura
NO BRASIL

The Rock treina no Rio durante divulgação do live-action de 'Moana'

Brasil vira a primeira parada internacional da turnê de divulgação do filme da Disney, que estreia nos cinemas em 9 de julho

Publicidade
Carregando...
F
Folhapress - Notícias
F
Folhapress - Notícias
Repórter
02/07/2026 09:50

compartilhe

SIGA
×
The Rock em academia no Rio de Janeiro
The Rock em academia no Rio de Janeiro crédito: Redes sociais

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Em visita ao Rio de Janeiro (RJ) para divulgar o live-action de "Moana", Dwayne Johnson, 54, não abriu mão da rotina de exercícios. O ator, conhecido como The Rock, foi visto no início da tarde de quarta-feira (1º/7) treinando em uma academia no Humaitá, na Zona Sul da cidade.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Hospedado em Ipanema, Johnson passou cerca de uma hora e 15 minutos no local. Tirou fotos e conversou com alguns alunos contando que treina no mínimo duas vezes por dia. Na saída, deixou a academia acompanhado por seguranças e chamou a atenção de fãs e curiosos.

Mais cedo, o ator também foi fotografado na varanda do hotel de frente para a praia enquanto almoçava uma marmita e falava ao telefone. A passagem pelo Brasil marca a primeira parada internacional da turnê de divulgação do live-action, que estreia nos cinemas brasileiros em 9 de julho.

 

Leia Mais


No filme, Johnson volta a interpretar o semideus Maui, personagem que dublou na animação original. A nova versão de "Moana" é estrelada por Catherine Laga'aia no papel da protagonista e acompanha a jornada da jovem além dos recifes de sua ilha para salvar seu povo, ao lado de Maui.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

celebridades cinema cultura dwayne-johnson filme filmes in live moana rio the-rock

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay