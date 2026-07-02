The Rock treina no Rio durante divulgação do live-action de 'Moana'

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Em visita ao Rio de Janeiro (RJ) para divulgar o live-action de "Moana", Dwayne Johnson, 54, não abriu mão da rotina de exercícios. O ator, conhecido como The Rock, foi visto no início da tarde de quarta-feira (1º/7) treinando em uma academia no Humaitá, na Zona Sul da cidade.

FOCADO! ????No Rio para divulgar a versão live-action de Moana, Dwayne Johnson, The Rock, não pulou o treino e foi malhar em uma academia, antes do evento de lançamento do longa! pic.twitter.com/LMtoAgN7lk — AdoroCinema (@adorocinema) July 1, 2026

Hospedado em Ipanema, Johnson passou cerca de uma hora e 15 minutos no local. Tirou fotos e conversou com alguns alunos contando que treina no mínimo duas vezes por dia. Na saída, deixou a academia acompanhado por seguranças e chamou a atenção de fãs e curiosos.

Mais cedo, o ator também foi fotografado na varanda do hotel de frente para a praia enquanto almoçava uma marmita e falava ao telefone. A passagem pelo Brasil marca a primeira parada internacional da turnê de divulgação do live-action, que estreia nos cinemas brasileiros em 9 de julho.

No filme, Johnson volta a interpretar o semideus Maui, personagem que dublou na animação original. A nova versão de "Moana" é estrelada por Catherine Laga'aia no papel da protagonista e acompanha a jornada da jovem além dos recifes de sua ilha para salvar seu povo, ao lado de Maui.

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