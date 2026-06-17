Moana ganha versão em live-action e Dwayne Johnson, que virá ao Brasil, volta ao papel de Maui em projeto aguardado

O live-action de Moana marca a nova etapa da estratégia da Disney de revisitar suas animações recentes com atores reais, e já movimenta o calendário de estreias de 2026. A nova adaptação traz a jovem atriz australiana Catherine Laga’aia no papel da aventureira polinésia. Ademais, confirma o retorno de Dwayne The Rock Johnson como o semideus Maui, personagem que se tornou um dos principais destaques da animação original de 2016. A produção tem estreia prevista nos cinemas brasileiros em 8 de julho de 2026, com campanha global de divulgação em andamento.

Na direção, o filme terá Thomas Kail, reconhecido por seu trabalho no musical da Broadway Hamilton e na versão filmada da produção. Assim, a presença do diretor indica uma aposta em performances intensas, ritmo musical cuidado e foco em personagens, elementos que dialogam com o espírito da história de Moana. O longa chega em um momento em que Hollywood busca equilibrar nostalgia e renovação, apresentando uma narrativa já conhecida a um novo público, com elenco diverso e conexão direta com as raízes culturais do enredo.

O live-action de Moana marca a nova etapa da estratégia da Disney de revisitar suas animações recentes com atores reais, e já movimenta o calendário de estreias de 2026 – Divulgação

Live-action de Moana: o que muda e o que permanece na nova adaptação?

Na animação original, Moana é uma jovem determinada que vive em uma ilha polinésia e sente o chamado do oceano desde a infância. Ao descobrir que sua ilha está em risco por causa de um desequilíbrio provocado no passado, ela parte em uma jornada pelo mar para restaurar o coração da deusa Te Fiti e salvar seu povo. Ao longo do caminho, encontra o semideus Maui, figura central na mitologia polinésia. Assim, ele a acompanha em uma travessia marcada por desafios, aprendizados e pela descoberta de sua própria identidade como líder.

No live-action de Moana, a expectativa é que essa trama tenha ênfase em autodescoberta, tradição e conexão com a natureza. Porém, agora com cenários reais, efeitos visuais atualizados e releituras das sequências musicais. A cultura polinésia, que já ocupava papel de destaque na animação, tende a ganhar ainda mais visibilidade com locações, figurinos e adereços inspirados em referências da região do Pacífico. Ademais, a relação simbólica de Moana com o oceano continua a ser um dos eixos da narrativa, agora com potencial ampliação pela tecnologia de filmagem em água e por imagens em grande escala.

Como o live-action de Moana deve retratar a cultura polinésia e a jornada de autodescoberta?

A nova versão de Moana em live-action deve reforçar elementos já presentes na animação. Ou seja, o respeito às tradições ancestrais, a importância da navegação e o vínculo entre comunidade, território e mar. Com Catherine Laga’aia no papel principal, a produção sinaliza a intenção de aproximar o elenco de artistas ligados ao Pacífico, valorizando sotaques, traços culturais e expressões típicas da região. Além disso, o roteiro deve seguir a linha da protagonista que desafia expectativas e papéis pré-estabelecidos. Por isso, sem um foco tradicional em romance, voltando-se para liderança, responsabilidade e pertencimento.

Assim, o filme trabalha temas centrais como:

Identidade e liderança : a trajetória de Moana para assumir seu papel à frente da comunidade;

: a trajetória de Moana para assumir seu papel à frente da comunidade; Herança cultural : os conhecimentos de navegação e lendas transmitidos entre gerações;

: os conhecimentos de navegação e lendas transmitidos entre gerações; Conexão com o oceano : o mar como força aliada, elemento espiritual e caminho de descoberta;

: o mar como força aliada, elemento espiritual e caminho de descoberta; Equilíbrio ambiental: o impacto das ações humanas e divinas sobre a natureza.

Com atores reais, esses aspectos ganham nova camada de leitura, especialmente nas interações entre personagens e nos rituais apresentados em tela, aproximando o público de costumes, cantos e símbolos da cultura polinésia.

Qual é o peso do retorno de Dwayne Johnson como Maui no filme Moana?

O retorno de Dwayne The Rock Johnson como Maui é um dos principais chamarizes do live-action de Moana. Na animação, o ator dublou o personagem e ajudou a consolidar o carisma do semideus, combinando humor físico, presença de cena e números musicais, como Youre Welcome. Assim, a volta de Johnson agora em carne e osso reforça a ligação direta com o longa de 2016. Ademais, cria um elo entre gerações de espectadores que acompanharam o personagem primeiro na voz e agora na atuação completa.

Além da atuação, Dwayne Johnson participa do projeto também nos bastidores, com envolvimento na produção e no desenvolvimento dessa nova versão. Sua imagem pública, que se associa tanto a filmes de ação quanto a projetos familiares, soma peso comercial à campanha global do filme. A dinâmica entre Maui e Moana, marcada por conflitos, parcerias inesperadas e troca de conhecimentos, continua central na história, funcionando como motor de muitas das cenas de aventura e humor.

Com Catherine Laga’aia no papel principal, a produção sinaliza a intenção de aproximar o elenco de artistas ligados ao Pacífico, valorizando sotaques, traços culturais e expressões típicas da região – Divulgação

Estreia no Brasil, turnê mundial e expectativa do público

O lançamento de Moana em live-action nos cinemas brasileiros está marcado para 8 de julho de 2026, data que coloca o país entre os mercados estratégicos da Disney. A previsão é de que Dwayne Johnson e Catherine Laga’aia visitem o Brasil no início de julho, como parte da turnê mundial de divulgação do filme. Portanto, essa passagem deve incluir sessões especiais, encontros com a imprensa e aparições em programas de entretenimento, reforçando a presença da produção no noticiário cultural.

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Para o estúdio, o filme soma a outras adaptações recentes em carne e osso, mas se destaca por revisitar uma animação considerada relativamente recente no catálogo. A combinação de protagonista em ascensão, retorno de um astro já associado ao personagem e direção de Thomas Kail cria um conjunto de fatores que alimenta a curiosidade do público. Entre fãs da animação, espectadores interessados em cultura pop e famílias em busca de grandes lançamentos, a expectativa é de que o live-action de Moana ocupe espaço relevante no calendário cinematográfico de 2026, mantendo em evidência temas como identidade, ancestralidade e a relação entre humanidade e oceano.