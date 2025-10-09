Assine
Dwayne Johnson conquista aplausos e agradece a Emily Blunt: ‘Acreditou em mim’

    “Perder cerca de 27 kg, especialmente para alguém tão musculoso quanto Dwayne Johnson, exige uma abordagem incrivelmente disciplinada", comentou o profissional em entrevista ao jornal britânico Daily Mail. Foto: Divulgação
    A alimentação seguiu um planejamento preciso, com proteínas magras, vegetais, carboidratos complexos controlados e exclusão total de alimentos processados. Foto: Reprodução/Instagram
  • "[...] Ela realmente me incentivou e acreditou em mim. Essa transformação não teria acontecido sem a minha melhor amiga, que estava lá para me apoiar e encorajar", disse. Foto: Montagem/Reprodução/Redes Sociais
    Johnson também refletiu sobre os estereótipos de Hollywood, comentando que, por muito tempo, foi rotulado pela indústria a atuar apenas em filmes de ação. Foto: Divulgação
  • "Às vezes são necessárias pessoas que você ama e respeita, como Emily e Benny [Safdie], para dizer que você consegue", completou. Foto: Reprodução/Redes Sociais
    O resultado impressionou o público de Veneza, que aplaudiu o filme — e a atuação de The Rock — por cerca de 15 minutos! O ator se emocionou. Foto: Montagem/Reprodução
    Antes da estreia do filme, o ator disse ao "Hollywood Reporter" que essa transformação era algo que ele "queria muito fazer”. Foto: Reprodução/X @sportsvids1
    “Tive muita sorte de ter a carreira que tive ao longo dos anos e de fazer os filmes que fiz, mas havia uma voz dentro de mim, uma vozinha que dizia: ‘Bem, e se eu pudesse fazer mais? Eu quero fazer mais, e como seria isso?’”, afirmou. Foto: Divulgação/Columbia Pictures
    Dwayne Johnson nasceu em 2 de maio de 1972, na Califórnia, EUA. Atualmente, ele é considerado uma das maiores estrelas de Hollywood. Foto: Wikimedia Commons/David Shankbone
    Antes de se tornar ator, fez sucesso como lutador profissional na WWE, onde ganhou fama mundial por seu carisma. Foto: Wikimedia Commons/Matt Brink
    Em 2001, iniciou sua carreira em Hollywood com destaque em "O Retorno da Múmia", consolidando-se como astro de ação. Foto: Divulgação/Universal Studios
    Conhecido por seu físico imponente e presença marcante, estrelou franquias como "Velozes e Furiosos" e "Jumanji". Em 2020, ele chegou a ser o ator mais bem pago do mundo. Foto: Divulgação
    O astro também é reconhecido pelo trabalho filantrópico e pela forte presença nas redes sociais. Para se ter uma ideia, seu perfil é seguido por 392 milhões de pessoas. Foto: Reprodução/Instagram @therock
