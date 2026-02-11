Dá para reduzir calorias sem comer menos? Veja como

Nos últimos anos, cada vez mais as pessoas têm buscado maneiras mais saudáveis de viver, principalmente nas dietas. Algumas das escolhas alimentares são pensadas para que se possa abaixar o número de calorias sem precisar diminuir a quantidade de comida do prato, o que é um problema para quem tenta se adaptar a esse tipo de rotina.

Especialistas explicam que é possível reduzir as calorias sem precisar comer menos. Para a nutricionista clínica do Hospital Sírio Libanês, Fernanda Irias, é preciso fazer escolhas inteligentes, reduzindo o consumo de gorduras e açúcares e colocando, com mais frequência na dieta, alimentos como frutas e verduras por teres menor aporte calórico.

“Do ponto de vista nutricional e fisiológico, essas escolhas retardam o esvaziamento do estômago e estimulam os mecanismos hormonais relacionados à saciedade, contribuindo para o controle do apetite”, explica Fernanda Irias.

O ideal neste tipo de dieta é focar em alimentos com alta densidade de nutrientes e baixa densidade calórica. Comidas ricas em fibras e proteínas podem complementar as refeições, trazendo sensação de saciedade pelo maior volume na hora de comer. Os melhores exemplos são as leguminosas como cenoura, pepino, lentilha; e as chamadas proteínas magras: peixe, frango, ovos e carnes sem gordura aparente.

A nutricionista Fernanda aponta que é preciso evitar os ultraprocessados como bolachas recheadas, salgadinhos e refrigerantes com açúcar. “Esses alimentos tendem a apresentar alta densidade calórica, serem hiperpalatáveis e pobres em fibras, tendo um processo rápido de digestão no nosso organismo e menor saciedade por caloria consumida.”

Trocar os ultraprocessados por alimentos naturais está ligado a redução calórica e uma melhora na qualidade da dieta. Estes efeitos não dependem apenas do grau de processamento da comida, mas sim da qualidade nutricional dos alimentos escolhidos.

Reduzir o consumo de produtos com alta densidade energética e baixo valor nutricional são ajustes necessários na proporção dos alimentos, de forma individualizada. A orientação de um nutricionista é fundamental para avaliar escolhas alimentares, adequar a dieta às necessidades nutricionais para torná-las sustentáveis a longo prazo.

É preciso também se atentar neste tipo de dieta para não ter riscos de alguma deficiência de proteína ou micronutrientes. Fernanda Irias reforça que o baixo consumo desses nutrientes pode resultar na perda de massa magra e redução da imunidade.



*Estagiário sob supérvisão de Luiz Felipe