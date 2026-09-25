Feirinha Aproxima e Love Wine se unem para festival em local inédito

Neste sábado (26/9), com 13 horas de programação, a Feirinha Aproxima, em parceria com a Love Wine, toma conta de um espaço inédito: a Mina de Águas Claras, em Nova Lima. Ao menos 20 expositores levam gastronomia e cartas de vinhos ao evento, que ainda conta com atrações musicais e aulas de yoga.

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“A parceria com Carlos Magno, realizador da Love Wine, surgiu há seis meses quando fizemos um primeiro evento juntos. Agora, estamos fazendo este e acho que a grande novidade são as atrações musicais. Ele é muito bom com música, palco, e trabalha com um público mais jovem”, conta o chef Eduardo Maya, idealizador da Aproxima. Ele diz que a feirinha, focada em gastronomia, se complementa com os vinhos e drinks levados pela Love Wine.

A programação conta com apresentações do Le Carmo DJ, DJ Eddy Alves, Manuela Diniz com o show “Divas”, Dibeto e o Baile e Mateus Gontijo canta Terral. Os restaurantes presentes levam variedade na gastronomia. Dentre os selecionados por Maya, se destacam os restaurantes Classe A, Che Cocina, Restaurante do Porto, Donna Darti, Baixa Comidaria e Alcici Cozinha Árabe.

“Essa é a minha parte, é o que mais gosto. Os pratos incluem cone de camarão, porção de tilápias, empanadas de um argentino que trabalha com a gente, arroz e bolinho de bacalhau, pão de queijo recheado com costela, pernil e linguiça. Temos também a parte de massas, com nhoques e pastas frescas”, diz.

Eduardo Maya idealizou a Feirinha Aproxima em 2014 e, desde então, a curadoria de todas as edições é feita por ele. Além de pesquisas sobre o meio gastronômico, os restaurantes e chefs vão até ele para participar da feira. Ele, então, avalia e testa os interessados. Nos últimos meses, o chef percebeu um aumento de receitas e ingredientes de Minas Gerais nas receitas.

“Está cada vez mais claro que a nova geração está ligada a essas raízes. A minha geração foi de transição, nós copiamos e consumimos o que vinha de fora. Hoje, consumimos o que é mineiro. Vejo muito esse lado, essa mineiridade à flor da pele, digamos assim, nós deixamos de ter vergonha, agora temos orgulho.” Para ele, muitas pessoas estão entrando, também, no ramo da panificação: “Estão fazendo coisas modernas com as padarias”.

Em todas as edições, o chef busca levar novos expositores. Para a edição do final de semana, a novidade é a Seu Tatá Charcutaria Natural. “Os outros, estrategicamente, deixei os mais ‘casca grossa’, no sentido de produção. No caso desse evento, vamos passar 13 horas em pé, com o umbigo no fogão e com um sorriso no rosto. Nesses momentos, não costumo levar gente nova. Fazemos os testes com os novatos muito mais na Aproxima. Na edição de agosto, por exemplo, praticamente todos eram novos.”

FEIRINHA APROXIMA E LOVE WINE

Neste sábado (26/9), das 9h às 22h, na Mina de Águas Claras (Avenida Doutor Marco Paulo Simon Jardim, 3580, Vila da Serra). Entrada gratuita mediante retirada de ingresso pela plataforma Ingresse e doação de 1kg de alimento não perecível.

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.