Camarim vira sessão de terapia no espetáculo 'Palhaços'

Existem temas que continuam relevantes na sociedade depois de 50 anos? A Companhia Lúdica dos Atores prova que um texto de 1970 pode conversar completamente com a atualidade no espetáculo “Palhaços”, que será apresentado neste sábado (26/9) e domingo (27/9), às 19h e 18h, respectivamente na Funarte. A dramaturgia é de Timochenco Wehbi, sociólogo, professor e encenador brasileiro.

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“O espetáculo utiliza da linguagem do circo para tratar elementos muito comuns da vida cotidiana. A gente pode até dizer que são temas universais”, comenta Léo Horta, ator que compõe o elenco da montagem. A peça ganha vida entre duas apresentações de um circo. Enquanto um palhaço descansa em seu camarim, um espectador se perde e acidentalmente invade o espaço, o que leva a discussão sobre a vida de ambos.

As apresentações têm ingressos disponíveis através do Sympla, com valores de R$ 30 (meia-entrada) e R$ 60 (inteira).

O texto, que transita entre tragédia e comédia, traz à tona os sonhos que foram deixados para trás. Para esse debate, o camarim – espaço de maior intimidade do artista – se torna quase uma sessão de terapia. Careta (interpretado por Léo Horta), um palhaço de um velho circo fica cara a cara com Benvindo (interpretado por João Valadares) para uma das perguntas mais simples da vida: “Quem é você?”.

“É um lugar totalmente seguro e blindado. E de repente se tem questões sobre o que ele e o vendedor de sapatos fizeram em sua vida, o que deixaram de fazer”, explica Léo.

Os temas não ficam apenas dentro do palco ou no mundo dos palhaços, mas podem ajudar a plateia a pensar sobre sua própria vida. “O espetáculo cria um caminho perfeito para se debater com a plateia sobre aquilo que abandonamos diante da vida por diversas necessidades seja financeira, seja de sobrevivência e que acabam nos distanciando dos nossos sonhos cada vez mais”, comenta o ator.

Apesar do texto de Timochenco Wehbi estar de completando quase 60 anos, Léo Horta acredita que ele ainda discute questões essenciais da humanidade e por isso a escolha do grupo de realizá-lo com poucas modificações. “É uma busca profunda pela identidade de cada um. E hoje não é tão diferente da década de 70. Continuamos a perder as esperanças diante de um mundo sofrido”, fala.

“Palhaços”



Apresentação de teatro da Companhia Lúdica dos Atores. Texto de Timochenco Wehbi com direção de Ricardo Martins. Duração de 60 min. Sábado (26/9) e Domingo (27/9) às 19h e 18h, respectivamente, na Funarte (Rua Januária, 68 - Centro) Ingressos entre R$60 (inteira) e R$30 (meia-entrada) através da plataforma Sympla.

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*Estagiário sob supervisão do editor João Renato Faria