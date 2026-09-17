Batman Day 2026: Veja como celebrar com jogos, corridas e Bat-Sinal

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Fãs de todo o mundo celebrarão o Batman Day 2026 no próximo sábado (19/9). Com o tema “CONQUISTE A NOITE”, a DC convida o público a homenagear o Cavaleiro das Trevas com eventos que incluem exibições públicas nos principais mercados globais, como Nova Iorque, Tóquio, Berlim e São Paulo.

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As comemorações darão vida às noites de Gotham City. Na América Latina, os fãs poderão participar de experiências em grande escala, ativações em lojas e tributos ao personagem. No Brasil, a celebração se concentra em São Paulo.

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Eventos em São Paulo

A cidade receberá a Batman Night Run no dia 19 de setembro, reunindo milhares de corredores em uma experiência imersiva com kits de corrida, medalhas e itens colecionáveis. A PRAÇA DOS ARCOS – ALAMEDA DAS ARTES se transformará em um portal com música, food trucks e ativações para os fãs.

Além disso, o Bat-Sinal brilhará na Avenida Paulista, enquanto o Parque Villa-Lobos sediará uma exibição ao ar livre de filmes do Batman.

Batman em casa, na TV e nos games

Para quem preferir comemorar de casa, a Warner Channel exibirá uma maratona com os filmes “Batman” (1989), “Batman: o retorno” (1992), “Batman vs Superman: a origem da Justiça” (2016), “Liga da Justiça” (2017) e “Batman” (2022). O Cartoon Network terá um bloco de duas horas com episódios de “Os Jovens Titãs em ação!”.

A HBO Max apresentará uma seção especial na página inicial, intitulada “Comemore o Batman Day”, com uma coleção de filmes e séries animadas como “Batman begins” e “Batman do futuro”.

No universo dos quadrinhos, será lançada a edição especial “Batman of two worlds”, com uma história inédita de Matt Fraction e Javi Fernández. O trailer de “Batman: knightfall parte 2 – knightquest” também será divulgado na data.

O jogo “LEGO® Batman™: o legado do Cavaleiro das Trevas” chega para Nintendo Switch em 18 de setembro, junto com o DLC Mayhem Collection. No mesmo dia, uma atualização gratuita adicionará o nível de dificuldade “Absolute”. Jogadores com conta na Warner Bros. Games podem desbloquear o traje do Batman da Era de Ouro.

O game mobile “Injustice 2” terá o evento “Arkham Knight Batman Arena Invasion”, de 15 a 23 de setembro. Já “DC: Dark Legion” comemora com o evento “Echoes of the Batcave”, de 18 a 26 de setembro, que oferecerá recompensas exclusivas.

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Para completar as celebrações, a DC lançará novos produtos e itens colecionáveis do super-herói, incluindo roupas, brinquedos, fantasias e artigos para o lar.