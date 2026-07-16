Roteiro 'The Batman': conheça os locais de gravação do filme na Europa

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As ruas sombrias e a arquitetura gótica de Gotham City, cenário principal do filme "The Batman" (2022), não são apenas criações digitais. Lançado há mais de quatro anos, o longa teve grande parte de suas cenas gravada em locações reais na Europa, principalmente no Reino Unido, e muitos desses locais estão abertos à visitação, permitindo que os fãs mergulhem no universo do herói.

A produção, que ocorreu entre janeiro de 2020 e março de 2021 com pausas devido à pandemia, escolheu cidades como Liverpool e Glasgow para dar vida à metrópole fictícia. Essa combinação de ambientes urbanos reais e sets construídos foi fundamental para criar a atmosfera densa e chuvosa que marca o longa-metragem.

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Onde "The Batman" foi filmado?

As filmagens de "The Batman" se concentraram majoritariamente no Reino Unido. As cidades de Liverpool e Glasgow foram as principais "dublês" de Gotham City para as cenas externas, enquanto os imensos Cardington Airship Hangars, em Bedfordshire, foram usados para os sets internos mais complexos.

Principais cenários em Liverpool

Liverpool serviu de base para alguns dos edifícios mais icônicos de Gotham. A arquitetura imponente da cidade foi ideal para representar as instituições e a paisagem urbana da cidade do personagem. Os principais pontos que aparecem no filme são:

St. George's Hall: este imponente edifício neoclássico funcionou como o Gotham City Hall (a prefeitura da cidade), sendo palco de cenas importantes no início do filme;

Royal Liver Building: um dos prédios mais famosos de Liverpool, foi usado como o topo do Departamento de Polícia de Gotham, de onde o Batman observa a cidade. Atualmente, o edifício oferece tours públicos que dão acesso a vistas panorâmicas;

Cemitério de Anfield: algumas sequências que se passam no cemitério de Gotham foram filmadas neste local, aproveitando sua atmosfera histórica.

Glasgow como a outra face de Gotham

A cidade escocesa de Glasgow também contribuiu significativamente para a construção de Gotham, especialmente com suas ruas e monumentos que adicionaram uma camada extra de melancolia ao filme. A produção utilizou a cidade para gravar cenas de perseguição e ambientação geral.

A Necrópole de Glasgow

Um dos locais mais marcantes usados em Glasgow foi a Necrópole, um cemitério vitoriano com mais de 50 mil sepulturas que serviu de cenário para sequências-chave envolvendo o Batman e a Mulher-Gato. O local, com suas lápides e mausoléus elaborados, encaixou perfeitamente na estética sombria do filme e é aberto ao público.

Estúdios e outras locações-chave

Embora as locações externas sejam marcantes, muitas cenas complexas foram produzidas em estúdio e em outros pontos do Reino Unido. Os Cardington Airship Hangars em Bedfordshire abrigaram a construção de sets detalhados, incluindo a Batcaverna. Além disso, locações em Londres foram cruciais: a boate Printworks serviu de cenário para o clube Iceberg Lounge, o abandonado Kingsway Tram Tunnel foi usado como a entrada secreta da Batcaverna, e a O2 Arena foi palco de cenas da inundação no final do filme. A tecnologia de painéis de LED também foi usada para criar os fundos urbanos em cenas de perseguição com o Batmóvel.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.