Rota de cinema: viaje pelos locais que serviram de cenário para filmes

O reconhecimento de filmes em premiações internacionais desperta o interesse do público e, com ele, a vontade de conhecer os lugares que serviram de palco para grandes histórias. Quando produções brasileiras ganham destaque no cenário mundial, a busca por esses destinos ganha ainda mais força.

Para quem se inspira nas telas, visitar esses locais é uma forma de entrar na história. Vários roteiros no Brasil e no mundo oferecem essa imersão, transformando uma simples viagem em uma experiência cinematográfica. De paisagens naturais a cidades históricas, as opções atendem a todos os gostos e orçamentos.

Destinos internacionais de cinema

Viajar para um set de filmagem famoso é mais fácil do que parece. Muitos lugares abraçaram sua fama e criaram roteiros turísticos específicos para os fãs. Entre os mais procurados, destacam-se:

Nova Zelândia: O país se tornou sinônimo da Terra-média da trilogia “O Senhor dos Anéis”. É possível visitar o set de Hobbiton, que foi reconstruído de forma permanente para as filmagens de “O Hobbit” e hoje funciona como uma atração turística, além de explorar as montanhas e vales que deram vida ao universo fantástico de J.R.R. Tolkien.

Croácia: A cidade de Dubrovnik virou um destino obrigatório para os fãs de “Game of Thrones”. Suas muralhas medievais e ruas de pedra serviram como cenário para Porto Real, a capital dos Sete Reinos. Passeios guiados levam aos pontos exatos das principais cenas.

Roma, Itália: A capital italiana é um museu a céu aberto e palco de clássicos como “A Princesa e o Plebeu” e “La Dolce Vita”. Passear pela cidade é como refazer os passos de personagens icônicos, com paradas na Fontana di Trevi ou no Coliseu.

Brasil na telona

O cinema nacional também tem seus cenários inesquecíveis, que revelam a diversidade cultural e geográfica do Brasil por um novo ângulo.

Cabaceiras (PB): Conhecida como a "Roliúde Nordestina", a pequena cidade no interior da Paraíba foi o principal cenário de “O Auto da Compadecida”. A igreja onde ocorreram cenas memoráveis e a paisagem árida do Cariri permanecem como um convite para reviver a obra.

Sertão do Seridó (RN/PB): A região, que abrange cidades como Parelhas e Acari, ganhou notoriedade com o filme “Bacurau”. Suas paisagens áridas e formações rochosas criaram a atmosfera única do longa, atraindo um novo tipo de turismo para o sertão.

