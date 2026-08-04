Cassio Gabus Mendes deixa 'A nobreza do amor'; saiba o que acontece

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Cassio Gabus Mendes se despedirá de “A nobreza do amor” antes do final da novela da Globo, previsto para novembro. O ator deixará o elenco da trama das 18h com a morte do personagem Casemiro Bonafé.

A notícia é da coluna Play do jornal O Globo. Com issso, o nome do artista se tornou um dos mais pesquisados no Brasil, segundo dados do Google. De acordo com o Google Trends, as buscas registraram um aumento superior a mil por cento nas últimas 24 horas.

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A morte do coronel, no entanto, ocorrerá mais adiante na história. Ainda não há detalhes sobre como acontecerá o desfecho do pai de Mirinho (Nicolas Prattes).

No folhetim, Casemiro é dono de uma lavoura e do Santa Fé, o engenho de cana-de-açúcar mais importante da cidade fictícia de Barro Preto. Ele é casado com Graça (Fabiana Karla) e pai de Mirinho e Ana Maria (Julia Lemos), além de padrinho de Tonho (Ronald Sotto).

Mudanças na história

Outra novidade confirmada para os próximos capítulos é a chegada de Taís Araujo. A atriz fará uma participação especial como uma rainha africana que ajudará Alika (Duda Santos) na luta contra Jendal (Lázaro Ramos).

O vilão viajará até o Brasil para procurar a princesa. Quando encontrar Alika em Barro Preto, o tirano conseguirá capturá-la para levá-la de volta ao reino de Batanga.

A chegada de Jendal, porém, demorará a acontecer. A exibição da Copa do Mundo fez com que a novela perdesse dez dias de exibição e tivesse vários capítulos encurtados. Por isso, a equipe continua reeditando as cenas e adiando acontecimentos.

A reedição também atrasou a aparição de outros personagens, como Omar (Rodrigo Simas), que só surgiu no Rio Grande do Norte no capítulo desta segunda-feira (3/8).

A trama escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elisio Lopes Jr se desenvolve entre o reino de Batanga, na costa ocidental da África, e a cidade de Barro Preto. O folhetim deve ser substituído por “Lá na minha terra”, de Mario Teixeira, no início de novembro.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.