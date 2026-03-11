Carmo Dalla Vecchia retorna como Rei Augusto em “A Nobreza do Amor”

Em setembro de 2025, Carmo Dalla Vecchia chamou atenção ao surgir com um visual diferente nas redes sociais e responder às críticas sobre sua aparência. O ator apareceu com bigode, cavanhaque e sobrancelhas descoloridos, mudança que gerou reações divergentes e comentários negativos na internet. Diante de uma mensagem que afirmava que ele “já foi lindo”, respondeu de forma irônica que poderia voltar a ser padrão se quisesse, mas que estava satisfeito com a própria imagem.