Depois de 42 anos de parceria, Cassio Gabus Mendes encerrará seu contrato com a Globo no próximo dia 29 de agosto, data que coincide com seu aniversário. O renomado ator e filho do famoso novelista Cassiano Gabus Mendes (1927-1993) comentou sobre a mudança em entrevista à Folha de S. Paulo.

“Está tudo certo. A vida continua, e coisas novas estão por vir”, afirmou Cassio, demonstrando otimismo diante do futuro. Mesmo sem um contrato fixo, o artista não pretende ficar parado.