Evento em BH aposta em novos caminhos para artistas independentes

Leo Lima é jornalista e publicitário, com MBA em Gestão Estratégica de Projetos. Traduz tecnologia, games e cultura pop para além do entretenimento, analisando seus impactos na economia, no comportamento e nas tendências digitais.

Encontrar espaços para apresentar trabalhos autorais ainda é um dos desafios enfrentados por artistas independentes de Belo Horizonte. Nesse contexto, o Encontro Elétrico na Lona surge como uma iniciativa que busca aproximar diferentes linguagens culturais e criar uma rede colaborativa de produção artística. O evento será realizado em 8 de agosto, no bairro Planalto, reunindo música, teatro, exposições e outras atividades culturais.

Organizado pelo músico Gabriel Gomes, que também integra a programação, o encontro foi criado com a proposta de reunir artistas, moradores, empreendedores e instituições da região em uma construção coletiva. “Esse é um evento construído a várias mãos. Trabalhamos com a ideia de trazer à nossa região atrações culturais diferentes, em um ambiente seguro e familiar, além de valorizar os artistas, os empreendedores e a população locais”, afirma.

Espaço para a cena independente

Para Gabriel, um dos principais desafios enfrentados por artistas independentes é encontrar oportunidades para apresentar seus trabalhos e construir uma trajetória profissional. Segundo ele, muitos espaços tradicionais exigem estruturas ou contrapartidas que podem dificultar a entrada de novos artistas. “Muitas vezes, os artistas independentes se veem sem espaço para mostrar seus trabalhos. Os espaços tradicionais, muitas vezes, cobram dos artistas estruturas ou trocas que artistas iniciantes ainda não têm condições de cumprir”, explica.

Segundo o organizador, a iniciativa busca funcionar como uma plataforma colaborativa para artistas de diferentes trajetórias. A proposta é que os participantes também contribuam para a construção do evento, adaptando a programação às suas necessidades e propostas artísticas: “Todos os participantes têm chance de ser co-criadores do evento, adaptando-o às suas necessidades e propostas artísticas”, destaca.

Programação reúne diferentes linguagens culturais

A proposta de reunir públicos diversos também orientou a escolha das atrações. A programação conta com apresentações do Grupo CCCP, com roda de samba; do Nuvem Nove Grupo Teatral, com intervenção cênica; de Gabriel Gomes, com músicas autorais e clássicos da música brasileira; e da banda The Dirt, com repertório ligado ao rock.

Segundo Gabriel, a curadoria buscou aproximar pessoas com diferentes preferências culturais em uma mesma experiência. “Pensamos em trazer atrações que atraíssem públicos diferentes, que tivessem em comum entre si essa preferência por atividades culturais, apesar das diferenças de gosto musical”, afirma.

Além das apresentações musicais e teatrais, o evento terá exposições de artistas independentes, apresentações de mágica, jogos, correio elegante e outras atividades de entretenimento.

Cultura e solidariedade

Além da programação artística, o encontro também terá uma ação de arrecadação de alimentos não perecíveis. O ingresso inclui a entrega de 1 kg de alimento, que poderá ser levado aos pontos físicos de venda ou na entrada do evento.

As doações serão destinadas à Igreja Getsêmani Missão Planalto e à Sociedade Espírita Maria Nunes (SEMAN), instituições que mantêm projetos sociais de distribuição de alimentos.

Para Gabriel, a iniciativa reforça o caráter plural da proposta. “O Encontro conta com apoio de instituições católicas, evangélicas e espírita/kardecistas, reforçando o caráter democrático e plural do evento”, afirma.

Serviço

Encontro Elétrico na Lona

Data: 8 de agosto de 2026

Horário: abertura às 14h30

Local: Intrépida Alegria

Endereço: Rua Alfredo Guzella, 123 – Planalto – Belo Horizonte/MG

Ingressos: a partir de R$ 20 + 1 kg de alimento não perecível

O perfil oficial do evento reúne informações sobre ingressos, atrações confirmadas e atualizações da programação.

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