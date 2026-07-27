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Fãs tiram fotos com holograma de Jon Bon Jovi em show

Ingressos VIP dão direito a registro couma versão digital hiper-realista do vocalista durante shows em Nova York

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
27/07/2026 12:53 - atualizado em 27/07/2026 13:21

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Fãs tiram fotos com holograma de Jon Bon Jovi em show
Fãs do Bon Jovi com pacote VIP puderam tirar selfies com um holograma de Jon Bon Jovi, reproduzindo a experiência de interagir com o cantor crédito: Proto Hologram

A turnê “Forever”, que marca o retorno oficial do Bon Jovi aos palcos após quatro anos, trouxe uma novidade que tem chamado a atenção dos fãs. Quem adquiriu o pacote VIP mais exclusivo dos shows no Madison Square Garden, em Nova York, pôde tirar uma selfie com um holograma de Jon Bon Jovi, vocalista da banda.

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A experiência fez parte da residência de nove apresentações que o grupo realizou na tradicional arena nova-iorquina ao longo de julho e utiliza uma cabine equipada com tecnologia capaz de projetar uma versão digital hiper-realista do cantor, em tamanho real e com movimentos naturais.

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Diferentemente de uma foto ao lado de um painel ou totem, a projeção cria a sensação de que Jon Bon Jovi está realmente presente para o registro. Após a experiência, os fãs podem baixar a imagem digitalmente e guardá-la como lembrança.

Segundo as empresas Superfan.Live, Proto Hologram e HIFI Labs, responsáveis pela iniciativa, esta é a primeira vez que a tecnologia de selfie com holograma é utilizada em uma casa de shows durante uma turnê.

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Retorno após cirurgia

A turnê “Forever” começou em 7 de julho, em Nova York, e representa o retorno do Bon Jovi às apresentações ao vivo após um hiato de quatro anos. A pausa aconteceu depois que Jon Bon Jovi passou por uma cirurgia nas cordas vocais em 2022. Desde então, o cantor vinha reduzindo as aparições públicas enquanto se recuperava.

Além da temporada de shows em Nova York, a agenda de 2026 inclui apresentações em cidades da Europa, como Edimburgo, na Escócia, Dublin, na Irlanda, e Londres, na Inglaterra.

Apesar da expectativa dos fãs brasileiros, o Bon Jovi ainda não anunciou apresentações na América Latina para a atual turnê.

Mesmo assim, uma passagem pelo Brasil é considerada provável em 2027. Em entrevista concedida em abril, o guitarrista Phil X afirmou que a banda pretende incluir o país na próxima rota de shows.

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Além disso, veículos especializados em entretenimento especulam que o grupo pode integrar a programação de grandes festivais brasileiros nos próximos anos.

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