Entretenimento
Quando a fragilidade vira força: Bon Jovi e a verdade por trás do palco
-
Nesse período de silêncio, ele descobriu algo ainda mais profundo: a importância de assumir vulnerabilidades no meio artístico. Destacou que medo e ansiedade fazem parte da jornada, mesmo para veteranos, e reforçou que o público, os amigos e a família sempre estiveram por perto. Foto: Reprodução instagram
-
Jon também comentou que, hoje, se sente na posição de alguém mais velho e sábio, capaz de compreender as pressões enfrentadas pela nova geração. Por isso, quer que jovens músicos saibam que todos passam por dores e desafios, e que reconhecer a própria humanidade é fundamental. Foto: Reprodução iHeartRadio / YouTube
-
Recentemente, Bon Jovi anunciou planos para uma cinebiografia sobre sua vida e revelou que pretende escalar seu filho, Jake Bongiovi, de 23 anos, para interpretá-lo no filme. Foto: Wikimedia Commons (Rosana Prada) /Reprodução Instagram (@jakebongiovi)
-
Afirmou, ainda, que está vivendo um novo capítulo de sua carreira e não vê a cinebiografia como uma urgência. Contudo, acredita que sua trajetória, marcada por sucessos e desafios, merece ser contada. Foto: Reprodução Instagram /@jonbonjovi
-
-
O anúncio ocorreu em meio a novidades musicais da banda. Bon Jovi lançou a edição Legendary do álbum "Forever", com versões reimaginadas das faixas de 2024, incluindo a colaboração com Bruce Springsteen, "Hollow Man". Foto: Reprodução do Instagram @springsteen
-
Além disso, a banda confirmou a Forever Tour, com início em 7 de julho de 2026 no Madison Square Garden, passando por cidades como Edimburgo, Dublin e Londres, marcando o retorno aos palcos no Reino Unido e Irlanda após sete anos. Foto: Reprodução Instagram /@bonjovi
-
Essa volta aos palcos é especialmente significativa, pois o vocalista passou por cirurgia nas cordas vocais e um longo processo de reabilitação, documentado na série "Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story". Foto: Divulgação
-
-
Vale lembrar que, recentemente, o cantor salvou uma mulher que estava prestes a se jogar de uma ponte sobre o Rio Cumberland em Nashville, nos Estados Unidos. O FLIPAR mostrou na ocasião. Foto: Reprodução de vídeo redes sociais
-
O renomado artista estava no meio da gravação de um clipe no local quando avistou a mulher, que já estava do lado de fora da proteção da ponte. Foto: Reprodução de vídeo redes sociais
-
O que muita gente não sabe é que Bon Jovi já era conhecido por ajudar pessoas. Filantropo, ele é responsável por uma ONG que tem como foco o combate à vulnerabilidade social. Foto: reprodução/instagram
-
-
O músico, aliás, fundou a JBJ Soul Foundation em 2006, que ajuda no combate à fome, à pobreza e à falta de moradia. Foto: reprodução
-
A ONG também destaca que sua meta é valorizar e potencializar as capacidades das pessoas em situação de vulnerabilidade social, além de apoiar iniciativas de serviços sociais e capacitação profissional. Foto: divulgação/JBJ Soul Foundation
-
Nascido John Francis Bongiovi Jr. em 2 de março de 1962, em Perth Amboy, Nova Jersey, Bon Jovi se tornou o líder e vocalista da banda de mesmo nome, que fundou em 1983. Foto: reprodução/instagram @jonbonjovi
-
-
Ele cresceu em uma família de ascendência italiana e começou a tocar música na adolescência, formando, portanto, sua primeira banda quanto tinha apenas 13 anos. Foto: reprodução/instagram @jonbonjovi
-
Em 1983, fundou o Bon Jovi, que se tornaria uma das bandas de rock mais icônicas do mundo, especialmente durante os anos 1980 e 1990. Foto: divulgação
-
Seu álbum de 1986, "Slippery When Wet", catapultou o grupo ao estrelato com hits como "Livin' on a Prayer" e "You Give Love a Bad Name", tornando-se um dos discos mais vendidos da história do rock. Foto: divulgação
-
-
O álbum "New Jersey" (1988) consolidou ainda mais o grupo com sucessos como "Bad Medicine" e "I'll Be There for You". Foto: divulgação
-
Ao longo de sua carreira, Jon Bon Jovi foi aclamado por sua capacidade de misturar rock com baladas emocionantes, mantendo uma conexão com seu público. Foto: flickr - Rosana Prada
-
Além de sua carreira com a banda, ele lançou álbuns solo, como "Blaze of Glory" (1990), que foi a trilha sonora do filme "Jovem Demais Para Morrer" (1990) e lhe rendeu uma indicação ao Oscar de Melhor Canção Original. Foto: divulgação/spotify
-
-
A partir dos anos 2000, Bon Jovi se reinventou, incorporando elementos de country rock em álbuns como "Lost Highway" (2007), o que ajudou a expandir sua base de fãs. Foto: flickr - Mark Kent
-
Além de sua carreira musical, Jon Bon Jovi também se aventurou na atuação, aparecendo em filmes como "A Corrente do Bem" (2000) e "Cry Wolf: O Jogo da Mentira" (2005). Foto: Reprodução Instagram
-
Jon Bon Jovi também é uma figura ativa no cenário político e social dos Estados Unidos, constantemente apoiando candidatos e causas progressistas. Foto: reprodução/instagram @jonbonjovi
-
-
O músico é casado com Dorothea Hurley, que foi sua namorada de infância. Juntos, eles tiveram quatro filhos. Foto: reprodução/instagram @jonbonjovi
-
A voz poderosa e o carisma de Bon Jovi foram cruciais para o sucesso da banda, que ao longo das décadas, adaptou seu som às tendências musicais, mas sem perder sua identidade. Foto: reprodução/instagram @jonbonjovi