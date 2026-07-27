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Arlindinho é alvo de deboche por participação no 'Em família', na Globo

Sambista foi convidado do programa dominical de Eliana, no momento em que há rumores de crise na relação com a atriz Erika Januza, por vídeo em casa de swing

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JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
27/07/2026 16:49

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Participação de Arlindinho na Globo gera deboche nas redes após crise com Erika Januza
A atriz Erika Januza e o músico Arlindinho assumiram o namoro no fim do ano passado crédito: Tupi

A participação do sambista Arlindinho no programa "Em Família com Eliana", da TV Globo, gerou uma onda de piadas e comentários sarcásticos nas redes sociais, no último fim de semana. O quadro pré-gravado foi ao ar justamente quando surgiram boatos sobre uma grave crise em seu relacionamento com a atriz Erika Januza.

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No palco da atração dominical, o clima era de emoção e celebração familiar. Arlindinho esteve ao lado da filha Maria Clara, da mãe Babi Cruz e da irmã Flora Cruz para prestar uma homenagem ao legado de seu pai, o ícone Arlindo Cruz. Enquanto a televisão exibia momentos de união, o público on-line focava nos desdobramentos da vida amorosa do músico.

O burburinho ganhou força após revelações da colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles. Segundo a publicação, o cantor teria sido visto em um estabelecimento de entretenimento adulto na Zona Sul do Rio de Janeiro. Embora o episódio supostamente tenha ocorrido no início do mês, imagens do ocorrido só chegaram ao conhecimento da atriz recentemente.

A reação de Erika Januza foi rápida e notada pelos fãs do casal, que havia assumido o namoro no fim do ano anterior:

A coincidência temporal entre a exibição do programa da Globo e os boatos de separação foi um prato cheio para os internautas. As redes sociais se encheram de comentários bem-humorados e alfinetadas direcionadas ao cantor, que não escapou dos memes.

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Entre as frases que mais repercutiram, destacaram-se piadas como "Primeiro em Família, depois sem família". Outros usuários ironizaram com "Olha o swing do homi!" e "Rei da swingueira mesmo hein!".

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