Isabelle Drummond revive Emília quase 25 anos depois: 'A mesma carinha'

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A atriz Isabelle Drummond voltou a dar vida a uma de suas personagens mais marcantes. Quase 20 anos após o fim da participação em "Sítio do Picapau Amarelo", ela reapareceu caracterizada como Emília para celebrar a chegada da série ao catálogo do Globoplay, nesta segunda-feira (27/7).

No vídeo publicado nas redes sociais da plataforma de streaming, Isabelle mostra o processo de transformação na icônica boneca de pano, surgindo com a tradicional peruca colorida, maquiagem e figurino que marcaram gerações de telespectadores.

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Ao compartilhar o registro, o Globoplay fez referência ao universo criado por Monteiro Lobato. "Existem histórias, como o 'Sítio', que nunca deixam de morar na gente. E, se ele voltou, a gente deu um jeito de trazer a Emília de volta também. Bastou soprar o pó de pirlimpimpim", escreveu a plataforma.

A homenagem rapidamente viralizou e despertou lembranças da infância de milhares de internautas. “Voltei para a infância vendo isso", comentou um usuário. "Nossa, a mesma carinha. Memórias de infância desbloqueadas", escreveu outra fã.

Personagem marcou a carreira

Isabelle interpretou Emília entre 2001 e 2007, durante seis anos, quando ainda era criança. A personagem se tornou um dos papéis mais lembrados de sua trajetória na televisão.

"A Emília é super presente na minha vida, ela não está em uma caixinha, não. Eu vivo ela muito porque ninguém nunca a esqueceu. Era uma personagem muito marcante antes mesmo de eu revivê-la”, afirmou em uma entrevista à CNN.

Ela também disse sentir orgulho de ter participado da infância de tantas pessoas. "Acho muito bonito essa relação de você marcar uma fase de uma pessoa. Essa é uma das partes que eu acho mais preciosas do nosso trabalho”, apontou.

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Segundo Isabelle, a experiência foi especial porque ela também cresceu enquanto fazia parte do elenco. "Descobri o mundo também através do 'Sítio'. É muito legal saber que tinham pessoas descobrindo ali comigo e que eu pude fazer parte desse processo de cada criança que acompanhou o 'Sítio'. É muito especial mesmo”, declarou.