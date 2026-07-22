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LUTO NO CINEMA

Morte de Barretão provoca onda de homenagens. Lula decreta luto oficial

Atriz Fernanda Torres afirmou que deve ao produtor Luiz Carlos Barreto sua entrada no cinema, que se deu com o longa 'Inocência' (1983)

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22/07/2026 16:04 - atualizado em 22/07/2026 16:14

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Homem idoso, grisalho, de óculos de grau e paletó marinho.
O produtor Luiz Carlos Barreto morreu nesta quarta-feira (22/7), aos 98 anos, no Rio de Janeiro crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press

A morte do produtor Luiz Carlos Barreto, o Barretão, aos 98 anos, provocou uma onda de homenagens de artistas nesta quarta-feira (22/7).

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Considerado um dos principais produtores da história do cinema brasileiro, ele foi lembrado como figura central na consolidação da indústria cinematográfica nacional e responsável por viabilizar algumas de suas obras mais importantes.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou luto oficial de três dias e afirmou que o cinema brasileiro "deve muito" a Barretão.

Em mensagem publicada nas redes sociais, o presidente disse que o produtor foi "o mais importante produtor do cinema nacional nos últimos cinquenta anos" e destacou seu "amor pelo Brasil", além do papel decisivo que desempenhou na construção do audiovisual do país.

Lula também prestou solidariedade à viúva, a produtora Lucy Barreto, aos filhos Paula e Bruno Barreto e aos demais familiares.

Entre os artistas, Fernanda Torres resumiu a dimensão da perda em uma publicação nas redes sociais. "O maior. Devo a ele a minha entrada no cinema, e o cinema deve a ele tudo", escreveu a atriz, que estreou nas telas em "Inocência" (1983), produção da LC Barreto.

Fernanda Montenegro também se pronunciou em suas redes sociais e escreveu que "Luiz Carlos Barreto foi e é, para sempre, o corajoso desbravador e completo realizador da cultura cinematográfica do Brasil. Não há reposição de peça".

O ator Matheus Nachtergaele, emocionado em entrevista à GloboNews, afirmou que sua trajetória também foi marcada pelo produtor. "A história do nosso cinema não seria a mesma sem o Luiz Carlos. A minha, com certeza, não", disse, lembrando que seu primeiro grande papel no cinema veio em "O Que É Isso, Companheiro?", dirigido por Bruno Barreto.

A atriz Gloria Pires também prestou homenagem. Em uma publicação no Instagram, chamou Barretão de "guerreiro do cinema brasileiro" e enviou uma mensagem de carinho à família Barreto, com quem mantém relação próxima.

O legado do produtor foi lembrado ainda por profissionais da indústria. Rodrigo Teixeira, produtor indicado ao Oscar por "Ainda Estou Aqui" e que iniciou a carreira na LC Barreto, afirmou que sua morte representa "uma grande perda" e definiu Barretão como "sinônimo do cinema brasileiro" e uma inspiração para novas gerações de produtores.

O ator Vinícius de Oliveira, que interpretou Josué em "Central do Brasil", afirmou que Barretão ajudou a "forjar a cara do cinema nacional".

As homenagens também vieram de instituições ligadas ao setor. A Abraplex, associação que representa as principais redes exibidoras do país, ressaltou a contribuição do produtor para aproximar o público do cinema nacional.

Em nota, afirmou que seus filmes figuram entre os maiores sucessos de bilheteria da história do país e ajudaram a fortalecer, ao longo de décadas, o vínculo dos brasileiros com as salas de exibição e com a produção nacional.

O Festival de Cinema de Gramado afirmou que o audiovisual brasileiro perde "um de seus maiores nomes" e destacou que sua visão e dedicação permanecem "eternizadas na memória do cinema brasileiro".

Amigo de longa data de Barretão, o diretor e roteirista José Joffily destacou o entusiasmo do produtor como uma de suas principais marcas. Segundo ele, Luiz Carlos Barreto exercia uma liderança natural e transmitia confiança em torno do cinema brasileiro.

"Era uma identidade que nos representava, com um entusiasmo e um otimismo que contagiavam todos nós", afirmou à GloboNews.

As homenagens se estenderam também à esfera política. O ex-presidente da Embratur Marcelo Freixo afirmou que o Brasil perde "uma de suas maiores figuras da cultura" e lembrou que Barretão sempre defendeu a democracia e a cultura como valores inseparáveis.

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Na família, o neto Gabriel Barreto publicou uma mensagem emocionada nas redes sociais. "Achei que você ia sobreviver a todos nós", escreveu. "Ele foi um gigante para nossa família e para o Brasil. Era uma estrela polar para mim."

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