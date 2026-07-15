'Queima ele, Jesus': Luana Piovani reage a declaração de Daniel Alves

A atriz Luana Piovani criticou duramente o ex-jogador Daniel Alves após a repercussão de um vídeo em que ele afirma ter sido mais feliz na prisão do que na carreira esportiva. A declaração gerou revolta na artista, que se manifestou nas redes sociais de forma enfática.

Ao reagir ao posicionamento do ex-atleta, Piovani utilizou termos fortes para demonstrar sua indignação. "Queima ele, Jesus! Só o fogo do inferno é o merecimento desse cão", escreveu a famosa em seu perfil oficial.

A fala polêmica de Daniel Alves ocorreu durante uma pregação religiosa na Guatemala, realizada em 14 de junho, em celebração ao Dia dos Pais. No palco da igreja Casa de Dios, ele comparou sua trajetória de sucesso financeiro com o período de reclusão.

O ex-lateral relatou que, apesar de ter acumulado fortunas com o futebol, encontrou mais satisfação pessoal enquanto estava detido e recebia apenas 113 euros. Ele afirmou que a experiência de limpar a casa na prisão foi acompanhada por uma busca espiritual.

Durante o discurso, Alves minimizou a importância da riqueza material frente à sua fé. O ex-jogador questionou os presentes sobre a validade de possuir milhões de euros sem ter uma conexão com o que chamou de "pai", referindo-se a Deus.

A prisão mencionada pelo ex-atleta teve início em janeiro de 2023, após ele ser acusado de agressão sexual em uma casa noturna de Barcelona. O caso resultou em uma condenação inicial de quatro anos e meio de reclusão, proferida no começo de 2024.

O brasileiro deixou o regime fechado em março de 2024, após o pagamento de uma fiança estipulada em 1 milhão de euros. O benefício permitiu que ele aguardasse o desfecho dos recursos em liberdade, após passar pouco mais de um ano na penitenciária.

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A situação jurídica teve uma reviravolta quando a Justiça espanhola decidiu anular a condenação. O tribunal considerou que os elementos apresentados no processo não foram suficientes para comprovar a culpabilidade do ex-jogador no episódio ocorrido em 2022.