Mick Jagger quebra fama de 'pé frio' com vitória da Inglaterra na Copa

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A classificação da Inglaterra para a semifinal da Copa do Mundo neste sábado (11/7) acabou com a fama de azarento do cantor Mick Jagger. Conhecido há anos pela fama de "pé frio" no futebol, o vocalista dos Rolling Stones acompanhou das arquibancadas, em Miami, nos Estados Unidos, a vitória inglesa por 2 a 1 sobre a Noruega e, ao menos por uma noite, colocou fim à superstição que o acompanha desde 2010.

A presença do cantor no estádio ao lado do filho Lucas Jagger, fruto do relacionamento com a apresentadora Luciana Gimenez, já havia movimentado as redes sociais antes mesmo de a bola rolar. Torcedores ingleses e fãs de futebol brincavam com a possibilidade de a suposta "maldição" voltar a aparecer, já que diversas equipes apoiadas por Jagger acabaram derrotadas em momentos decisivos ao longo dos últimos anos.

Em campo, porém, a história foi diferente. A Noruega saiu na frente com Schjelderup ainda no primeiro tempo, mas a Inglaterra reagiu. Jude Bellingham marcou duas vezes, incluindo o gol da vitória na prorrogação, e garantiu os ingleses entre os quatro melhores da competição.

Com o resultado,os ingleses mantêm vivo o sonho do segundo título mundial. A única conquista aconteceu em 1966. Agora, a Inglaterra chega à sua quarta semifinal de Copa do Mundo, repetindo as campanhas de 1990 e 2018.

Como surgiu a fama de "pé frio" de Mick Jagger?

A superstição envolvendo Mick Jagger começou a ganhar força durante a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. Naquele torneio, o cantor estava no estádio quando a Inglaterra perdeu para a Alemanha por 4 a 1. Em seguida, viu a eliminação da Argentina diante dos alemães por 4 a 0 e a queda do Brasil para a Holanda.

A fama aumentou ainda mais em 2014. Antes da Copa disputada no Brasil, Jagger chegou a afirmar que Portugal seria campeão, mas a seleção acabou eliminada ainda na fase de grupos. Durante o torneio, também declarou apoio à Inglaterra, que caiu precocemente, e esteve no Mineirão na histórica derrota brasileira por 7 a 1 para a Alemanha.

Na Copa de 2018, o músico voltou a acompanhar a Inglaterra em uma semifinal. Na ocasião, os ingleses perderam para a Croácia e deram adeus ao sonho do título.

Neste ano, a classificação inglesa chocou as redes sociais. Internautas celebraram o fato de o cantor finalmente ter acompanhado uma vitória importante da seleção de seu país.

"Nem o Mick Jagger é pé frio mais... tá diferente o mundo”, escreveu um perfil. “Não dá mais pra chamar o Mick Jagger de pé frio, né?", declarou outro. "O pé frio do Mick Jagger passou pra gente. Todo time que a gente torce perde”, brincou um terceiro. Veja mais reações:

e hoje a maldição do mick jagger pé frio finalmente foi quebrada kkkkk — Evellyn (@fiangogh) July 12, 2026

Não dá mais pra chamar o Mick Jagger de pé frio, né? https://t.co/3589QbnFKk — Fabiano de Souza (@fabianodesouza) July 12, 2026

mick jagger perdeu a fama de pé frio agora vcs deixam ele ver os joguinhos dele em paz!!!! — bob dylan da silva (@pacinocorleonex) July 12, 2026