Filho de Mick Jagger diz ter vergonha da direita brasileira

FOLHAPRESS - Lucas Jagger, de 26 anos, está com vergonha da direita brasileira. O filho de Luciana Gimenez e Mick Jagger fez um comentário que teve mais de 2 mil curtidas em uma publicação do New York Times no Instagram.

A postagem do jornal novaiorquino mostrava a manifestação pró-Bolsonaro do último domingo (7/9), em São Paulo, com uma enorme bandeira dos EUA estendida na avenida Paulista. "O novo símbolo da direita brasileira: a bandeira americana", diz o título da matéria. "Prometo a vocês que isso não é todo mundo do Brasil. A maioria de nós está envergonhada", escreveu Lucas.

O comentário de Lucas teve mais de 50 respostas, a maioria o aplaudindo e apoiando. O jovem, que mora em Nova York, se formou em artes literárias no ano passado pela New York University.

Essa não é a primeira vez em que Lucas se manifesta politicamente. Nas últimas eleições americanas, ele e o pai declararam apoio à candidata democrata, Kamala Harris.

Gimenez e Bolsonaro

Já Luciana Gimenez é sabidamente apoiadora e admiradora de Jair Bolsonaro. Antes de ser eleito presidente, em 2018, o então deputado era figura frequente no programa dela na RedeTV!, o "Superpop".

Em 2019, a apresentadora participou de uma reunião em Brasília com o então presidente recém-empossado e escreveu: "Uma honra participar hoje do café da manhã com o presidente Jair Bolsonaro e jornalistas. Não temos tempo para mimimi, vamos nos unir por um Brasil melhor."

Em entrevista à Folha de S.Paulo em 2020, Gimenez disse que inventou Bolsonaro. "O Bolsonaro, quem inventou fui eu. Como ele mesmo diz. O primeiro programa de TV a que ele veio foi o nosso. Como profissional, acho incrível que o Superpop lançou o presidente", disse. "Ele fala o que pensa e é muito brincalhão. Não tô defendendo, tô dizendo que ele é assim, fala o que pensa. Adianta ficar criticando?".

Em 2021, a Folha de S.Paulo revelou que Luciana recebeu R$ 51 mil da gestão Bolsonaro para divulgar a reforma da Previdência e fazer outras propagandas positivas para o governo.

'Não tenho partido'

Nos últimos anos, porém, ela tem evitado o assunto. Em entrevista ao UOL em 2022, disse: "O Bolsonaro era só um personagem, como a Gretchen."

"Não tenho partido político. Sou só apresentadora de televisão. Se ele ganhou ou não depois, aí já não é comigo. Não tenho nada a ver com o Bolsonaro, nada a ver com política", declarou na ocasião.